10 podcasts que no vas a poder parar de escuchar

El podcast ha llegado para quedarse. Este nuevo formato está acompañando la vida de una gran mayoría de personas dando la ventaja de poder escucharlo cuándo y dónde se desee. Por eso, desde LOS40 queremos hacerte una lista de 10 programas que no te puedes perder cada semana:

Estirando el chicle

Estirando el chicle es el podcast de moda y el referente dentro de la comedia. El programa está compuesto por Carolina Iglesias y Victoria Martín, que al principio comenzaron a hacerlo de la forma más casera posible debido al confinamiento: por videollamada. El éxito que tuvieron se transformó en algo más grande y dieron el salto a Podium Podcast para realizar el programa de una forma más profesional en un estudio de radio.

Cuatro temporadas después, las dos cómicas siguen hablando de los temas que más les preocupan no solo a ellas, sino a una gran parte de la población. Todas las semanas tratan algo concreto, con una invitada para que hable sobre su experiencia en referencia a esa cuestión. Comparten anécdotas y experiencias cargadas de humor, pero que dejan paso a la reflexión y haciendo crítica social.

Saldremos mejores

Si quieres un programa donde te cuenten cómo funcionan las cosas, Saldremos mejores es el indicado. Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras se unen para explicar detalladamente algunas cuestiones como: a dónde van los impuestos que pagamos, tus derechos laborales, para qué sirve la Corona española y un largo etcétera de temas que seguro que te has preguntado alguna vez y que en este podcast encontrarás la respuesta.

No hay negros en el Tíbet

No hay negros en el Tíbet es un programa reflexivo, crítico y divulgativo que da voz a todas aquellas personas que sufren diariamente situaciones de racismo y xenofobia, y que muchas veces no son reconocibles a simple vista para aquellos que no las padecen. Un podcast con Frank T., Assari Bibang y Lamine Thor al frente que combina esta parte con el humor consigue llamar más, si cabe, la atención del oyente buscando una reacción por su parte y concienciar de ciertas actitudes discriminatorias.

Arsénico Caviar

Beatriz Serrano y Guillermo Alonso son los presentadores de Arsénico Caviar, un podcast que considera que el odio une y define más que el amor. Gira en torno a los sentimientos que mueven nuestras vidas y sobre esas cosas y personas que despiertan emociones algo oscuras. Cada episodio trata un tema del cual se habla largo y tendido “contra él”.

¡Menudo cuadro!

¡Menudo cuadro! habla de los diversos personajes de actualidad, mientras le invitan a su programa. David Andújar y David Insua son los conductores de un podcast divertido y fresco que trata temas de índole más popular y con los que entretener al oyente durante más de una hora.

Canónicas

Si eres curioso y te gustan las historias impactantes, Canónicas es tu podcast. El programa tiene una única temática visibilizar a las cinco víctimas del famoso Jack el Destripador, en cinco capítulos diferentes dedicados a una de ellas. Polly Nichols, Dark Annie, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly son las protagonistas de la historia.

¡Ay, campaneras!

¿Qué esconden las canciones que cantaban nuestras abuelas? ¡Ay campaneras! es el programa que investiga ese tema, buceando entre coplas, zarzuelas y todos aquellos artistas que las cantaban. Todas ellas tienen historias sorprendentes que seguro que no te dejarán indiferente cuando termines de escuchar cada programa.

En primera persona

El periodismo necesita un espacio donde analizar la profesión y por ello, Podium Podcast ha decidido producir En primera persona. Este programa es un lugar en el que se examina el periodismo iberoamericano a través de las voces periodísticas más influyentes. Leila Guerriero, Mónica González, Graciela Iturbide y Soledad Gallego son algunas de las personas que han pasado por los micrófonos de este podcast.

El Weekly Global

El Weekly Global es ese lugar en el que puedes mantenerte informado de la actualidad de la semana gracias a Diana Calderón. Cada siete días se sube un programa que hace un resumen de los protagonistas que han marcado las últimas noticias alrededor de todo el mundo.

Podcasts de LOS40

Evidentemente, no podemos terminar sin recomendarte la amplia extensión de podcasts de LOS40. Actualidad musical, humor, deporte, moda y cine son solo algunos de los temas de los que podrás disfrutar. Algunos de nuestros títulos son No paramos y no queremos parar, LOSFIT 40, Hablemos de belleza o 2040 Future Classic, entre muchos otros.