32 canciones que escuchas y cantas desde siempre pero no sabes cómo se llaman

Son muchas las canciones que cantamos y tarareamos al unísono en cuanto escuchamos las primeras palabras. Sin embargo, no sabemos cuál es su título o en su defecto, el artista o la banda que las canta. A veces, sabemos parte de su letra y las cantamos, pero realmente nos cuesta ponerle nombre a esa pieza musical.



Sí, son de esas canciones que no puedes parar de cantar y tararear una y otra vez en cuanto las escuchas, pero que cuando llega la hora de la verdad no sabes decir su nombre. Da igual sí las has escuchado en la radio, en una película o incluso, en una serie. Y la realidad es que pese a haberlas buscado acabas desistiendo porque no las encuentras por ningún lado. Pero esto ahora va a cambiar, ya que desde LOS40 hemos seleccionado algunas de esas canciones que cantas pero que no sabes su nombre y que te has tirado todo este tiempo tratando de encontrar.

1. Sweat de Inner Circle (1992)

nner Circle - Sweat (A La La Long)

¿Quién no ha tarareado alguna vez esta canción? Raro es quien no haya escuchado esta canción y se haya animado a cantar o al menos, a intentarlo. Este grupo musical de reggae originario de Jamaica fue muy popular en años 60 y 70 y Sweat estaba entre sus canciones más populares.

2. Unchained Melody de Righteous Brothers (1965)

Righteous Brothers - Unchained Melody (Sub Español)

Es uno de esos clásicos que puedes escuchar una y otra vez y no te cansas. Y es que este dúo musical alcanzó un gran éxito a finales de los años 60 gracias entre otras producciones a esta, que consiguió acaparar las primeras posiciones de las listas en Estados Unidos.

3. What a Feeling de Flashdance (1983)

Flashdance • What a Feeling • Irene Cara

Esta canción de la mítica película Flashdance tampoco podía faltar. Pese a que la canción alcanzó una gran fama por la proyección fílmica, originalmente fue interpretada por Irene Cara y producida por Giorgio Moroder.

4. Gangsta’s Paradise de Coolio (2011)

Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]

Coolio fue un rapero que saltó a la escena musical con Gangsta’s Paradise con la que consiguió un gran éxito, ya que se utilizó como banda sonora de la película Mentes Peligrosas, que salió a la luz a finales de los años 90.

5. Stayin’ Alive de Bee Gees (1977)

Bee Gees - Stayin' Alive (Official Music Video)

Se trata de un sencillo compuesto por Bee Gees que logró su momento más álgido con la emisión de la película Fiebre del sábado por la noche, ya que se convirtió en su banda sonora.Por eso, la habrás escuchado muchas veces pero no sabías identidicar su nombre.

6. Never gonna give you up de Rick Astley (1987)

Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Official Music Video)

Este fue uno de los primeros sencillos con los que el artista debutó en su primer álbum. Esta canción rápidamente se convirtió en todo un éxito mundial. Pese a que muchos sepan identificarla cuando suenan los primeros acordes, la realidad es que solo unos pocos se atreven a decir su nombre.

7. Eye of the tiger de Survivor (1982)

Survivor - Eye Of The Tiger (Official HD Video)

Este grupo de hard rock logró su mayor éxito en los años 80 especialmente en Estados Unidos, que encabezó la lista de las más escuchadas de forma consecutiva. Además, esta canción ha sido versionada desde entonces en películas y videojuegos.

8. Bitter Sweet Symphony de The Verve (1997)

The Verve - Bitter Sweet Symphony (Official Music Video)

Otra popualr canción que lleva años y años escuchando de la radio pero que nunca te acuerdas cómo se llama. Y es que esta canción se incluyó en las listas de mayores éxitos de Estados Unidos y Reino Unido durante los años 70 y 80.

9. Take on me de A-ha (1985)

a-ha - Take On Me (Video Oficial)

Este es uno de esos clásicos que te invaden la mente de vez en cuando, pero que cuando quieres buscar su nombre no puedes porque solo te sale tararearla. Take on me fue una de las canciones más sonadas del grupo A-ha, de origen noruego.

10. September de Earth, Wind & Fire (1978)

Earth, Wind & Fire - September (Official HD Video)

Si existe una canción que levanta el ánimo hasta en los días más grises esa es, sin duda, September. Esta canción invita a cantarla o al menos, intentarlo tarareando, ya que solo unos pocos consiguéis acordaros de su nombre pese a haberla escuchado en numerosas ocasiones.

11. Sweet Dreams de Eurythmics (1983)

Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Sweet Dreams (Are Made Of This) (Official Video)

Este es probablemte uno de los éxitos más recordados en el mundo. Eurythmics consiguió una gran fama con este sencillo Sweet Dreams, que resonó en todas las emisoras de radio en 1983.

12. I Will survive de Gloria Gaynor (1978)

Gloria Gaynor - I Will Survive [Official Video] 1978 [Audio iTunes Plus AAC M4A]

Esta mítica canción también es una de las más icónicas de la historia de la música. No solo por la voz de Gloria Gaynor sino porque describe el espíritu de superación de una persona tras una separación.

M.C. Hammer - U Can't Touch This

13. U Can’t touch this de MC Hammer (1990)

Seguramente la hayas escuchado en repetidas ocasiones y siempre te acaba pasando: no sabes ponerle nombre. Esta canción del rapero estaodunidense MC Hammer supuso un antes y un después en la forma de hacer música.

Donna Summer -- Hot Stuff Video HQ

14. Hot Stuff de Donna Summer (1979)

Esta artista considerada la reina de la música disco durante los años 70 y 80 consiguió llenar las pistas de bailes con canciones como Hot Stuff.

The Human League - Don't You Want Me (Official Music Video)

15. Don’t you want me de The Human League (1981)

Este grupo británico de la década de los 80 alcanzó gran popularidad gracias a este sencillo Don’t you want me con el que consiguió hacerse con el número 1 de la listas internacionales durante varios meses consecutivos.

George Michael - Careless Whisper (Official Video)

16. Careless Whisper de George Michael (1984)

Careless Whisper es de esas canciones que te pones a tararear al instante pero que realmente no sabes cómo se llama ni a qué artista pertenece. George Michael fue un artista británico que se convirtió en todo un paradigma en el mundo del pop.

Dick Dale & The Del Tones "Misirlou" 1963

17. Misirlou de Dick Dale (1962)

Dick Dale fue uno de los pioneros en entrar en faena de la fiebre rockera que se vivió durante la década de los 60. Y Misirlou fue uno de sus mayores éxitos, ya que consiguió una gran popularidad gracias a su visibilidad en Pulp Fiction.

Baccara - Yes Sir, I Can Boogie (Starparade 02.06.1977) (VOD)

18. Yes sir, I can Boogie de Baccara (1977)

Una canción que invita al optimismo, al buen rollismo y al disfrute. Se estrenó a finales de los 70 y su éxito se extendió por toda Europa rápidamente. Este dúo español volvió hace poco a resonar con la película Gente que viene y bah.

U2 - Beautiful Day (Official Music Video)

19. Beautiful day de U2 (2000)

Es uno de esos clásicos que siempre que escuchas cantas y cantas, pero que cuando toca decir su título resulta verdaderamente complicado. Además, esta es de esas canciones que tampoco pasa de moda y que la banda irlandesa sigue interpretando en sus conciertos.

R.E.M. - Losing My Religion (Official Music Video)

20. Losing My religion de R.E.M (1991)

Este es uno de esos clásicos que es recomendable escuchar si estás bajo de ánimo. Su armoniosa melodía la llevó a calificarse como una de las mejores alternativas del rock alternativo del momento. Algo que podría seguir catalogándose casi 30 años después.

21. I don´t want to miss a thing de Aerosmith (1998)

Este tema, interpretado por la banda más puntura del hard rock Aerosmith, es una de esas canciones que cuando la escuchas te pones a tararear sin parar, aunque no sepas decir su nombre. Este hit es considerado una power ballad y saltó a la fama por ser la banda de sonora de la película Armageddon.

22. She will be loved de Maaron 5 (2002)

Esta banda de pop rock sacó varios sencillos que los ayudaron a conseguir el número uno en diferentes países, entre elllos, se encontraba esta canción. Además, ha tenido varias versiones desde su lanzamiento en 2004.

23. Wonderwall de Oasis (1995)

Esta es probablemente uno de los hits más conocidos de la banda, pero también en el mundo, ya que durante muchos años acaparó los primeros puestos en las listas de éxito. Este clásico es una de esas canciones que cuando la escuchas no puedes parar de cantar.

24. Californication de Red Hot Chili Peppers (1999)

Una de las canciones más populares del grupo musical Red Hot Chili Peppers. La armoniosa mezcla de la guitarra y el bajo es reconocible al instante. Algo más complicado es acordarse de su nombre, ya que son muchos los éxitos los que ha acaparado esta banda.

25. The Passenger de Iggy Pop (1977)

Todo un clásico y que nunca pasa de moda. Esta canción tan rockera siempre transmite buen rollismo y positividad y no es para menos, esta obra de Iggy Pop ha sido protagonista de películas, videojuegos y hasta documentales.

26. Get ready for this de 2 Unlimited (1991)

Esta banda de eurodance surgió en Ámsterdam pero rápidamente logró una gran popularidad internacional gracias a este hit. Puede que no te suene su título, pero sí lo harán sus primeros acordes, ya que es un tema que se utiliza mucho en diferentes eventos deportivos.

27. Rock 'n’ Roll de Gary Glitter (1972)

El artista Gary Glitter fue uno de los precursores del glam rock inglés y alcanzó gran popularidad en todo el mundo con su canción Rock 'N' Roll. Una canción que siga sonando en películas y eventos de diversa índole.

28. Let's get it on de Marvin Gaye (1973)

El intérprete Marvin Gaye que creó todo un hito en los años 70 sedujo con numerosas canciones, que han sido versionadas desde entonces hasta la actualidad. Y Let’s get it on es una de ellas. Resuena en nuestras mentes con frecuencia y es fácil que luego no te acuerdes de su nombre.

29. Everybody hurts de R.E.M (1992)

Esta es probablemente una de las producciones más populares de la banda de rock estadounidense R.E.M. Se trata de una power ballad muy emotiva que saltó a la fama ya en los años 90.

30. You sexy thing de Hot Chocolate (1975)

Otro de los éxitos que no podía faltar en esta lista. El Hot Chocolate fue una banda de música soul, funk y disco que logró su mayor clímax durante los años 70 y los años 80. Uno de los motivos de ese éxito fue este tema You sexy thing.

31. Ça plane pour moi de Plastic Bertrand (1977)

Esta es una de esas canciones que nada más escucharlas decimos “¡Qué guay esta canción!”, pero que resulta imposible decir su nombre. El artista de origen belga irrumpió en el panorama musical con este sencillo Ça plane pour moi, que conquistó todos los rincones del planeta.

32. Everybodu's talking de Harry Nilson (1969)

Por último y no por ello menos importante, hemos querido incluir esta canción de Harry Nilson, que se convirtió en éxito internacional durante todo el año de su lanzamiento. Además, probabablemente te suene porque la hayas escuchado en numerosas ocasiones. Ha sido la banda sonora de Midnight Comboy (1975).

Ahora ya sabes el nombre de las canciones que suenan una y otra vez en la radio, en las películas, en algún bar o incluso, en tu coche.