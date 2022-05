Soraya: “Sé que tengo mucho que contarle al público latinoamericano”

Soraya lleva más de quince años demostrando que es una artista camaleónica. La hemos visto bailar dance, boleros y pop. La extremeña no tiene miedo de probar todos los palos y hacer suyo cualquier propuesta. ¿La prueba de ello? Nada más y nada menos que su última canción: Te quiero a ti.

Soraya ha querido declarar a los cuatro vientos lo enamorada que está de su pareja, Miguel Ángel Herrera, con quien lleva diez años. Lo hace con una preciosa canción pop que no podrás quitarte de la cabeza.

Para contarnos todos los secretos de este tema, Soraya ha acudido a los estudios de LOS40. Lo ha hecho como en el videoclip: vestida de novia. Y es que el videoclip ha sido lo más parecido que ha tenido a una boda en los últimos años, ya que su enlace ha tenido que ser aplazado debido a la pandemia:

"Hemos querido hacer algo simbólico y nos hemos casado en este videoclip. No hemos firmado nada, pero es lo más cerca que vamos a estar de la boda real. La oficial todavía no tiene fecha, pero queríamos vivir esa sensación"

Soraya asegura que de momento no tiene fecha para la boda, pero que tiene claro cómo quiere que sea: en el campo de Extremadura. "Vamos a hacer una boda divertida y que nosotros recordemos para siempre. Tenemos muy claro como queremos que sea", ha asegurado.

Sobre rodar con su pareja

"No tenía sentido rodar con otra persona", dice Soraya sobre que Miguel Ángel sea el protagonista de su vídeo. Eso sí, la acantante asegura que no fue nada fácil aprenderse el baile que aparece.

"Mi hija se sabe la canción y el baile de tantas veces que lo practicamos", ha dicho la artista ante la cámara.

Sobre un nuevo disco

El último álbum que lanzó Soraya fue en 2020: Luces y Sombras. De este modo, hemos querido saber si la cantante tiene planeado centrarse en un nuevo LP. "Han quedado muchos temas que han salido y que no han sido recogidos en ningún álbum. Es verdad que la mayoría de cosas que he ido lanzando últimamente han sido digitales, pero mis seguidores me piden vinilo. Se merecen un vinilo muy especial. Estamos dándole vueltas"

Para terminar, hemos querido saber dónde le gustaría estar a Soraya dentro de cinco años. La cantante nos ha reconocido que se ve viviendo en Extremadura. Pero también se ve abriendo el mercado latinoamericano. Sé que tengo mucho que contarle al público latinoamericano". ¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!