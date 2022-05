Nicky Jam anuncia su gira por Europa con varias paradas en España

Buenas noticias para los fans de Nicky Jam. El puertorriqueño va a pasar por España en este 2022 para saciar las ganas de perreo de todos sus seguidores. Y no lo hará ni una ni dos veces, sino que tendrán la música de Nicky en directo en otras muchas ocasiones.

Con esta noticia, el artista celebra, además, que tendrá un aresidencai en Hi Ibiza (Ibiza) durante los meses de julio y agosto de este mismo año. Un hecho que se convierte en un logro a sumar a la carrera de este referente de la música urbana, cuyas canciones han viajado por los puestos más altos de las listas de éxitos internacionales.

Este tour por el continente es el que debía a sus fans europeos. Y es que la pandemia lo obligó a retrasar todos estos conciertos para cuando la situación global mejorase. Nicky ha encontrado ahora el mejor momento para hacerlo.

Éstas son las fechas de la gira Nicky Jam Europa 2022:

Mayo 2022



• 13 - París, Francia en Zenith

• 15 - Ibiza, España en Ushuaia

• 20 - Bruselas, Bélgica en Palais 12

• 21 - Colonia, Alemania en Lanxess Arena

• 22 - Rotterdam, Holanda en Rotterdam Ahoy



Julio 2022



• 8 - Valencia, España en Big Sound

• 9 - Torre Del Mar, España en Weekend Beach

• 14 - Tel Aviv, Israel en Live Park

• 16 - Nuremberg, Alemania en Nuremberg Airport Fest

• 18 - Ibiza, España en Hi Ibiza (Residencia)

• 21 - Marbella, España en Starlite

• 22 - España (Detalles por anunciar)

• 23 - Barcelona, España en el Reggaeton Beach Festival

• 25 - Ibiza, España en Hi Ibiza (Residencia)

• 29 - Galicia, España en Cambados

• 31 - Santander, España en Reggaeton Beach Festival



Agosto 2022



• 1º - Ibiza, España en Hi Ibiza (Residencia)

• 2° - Roma, Italia en Cine Citta World

• 4to - Cádiz, España en Puro Latino

• 6 - (Detalles por anunciar)

• 8 - Ibiza, España en Hi Ibiza (Residencia)

“Esta gira europea va a estar súper buena”, dice Nicky Jam. “Extrañé mucho Europa y no puedo esperar para volver a ver mis fanáticos y ofrecerles la mejor versión de mí en el escenario. Los fanáticos en Europa han sido maravillosos conmigo a lo largo de toda mi carrera, con giras y conciertos con entradas agotadas desde el año 1998. ¡Hagamos de ésta otra gira épica!”, declara nuestro protagonista.

No cabe duda de que tanto Nicky como sus fans se mueren de ganas por verlo de nuevo sobre los escenarios. Y es que escuchar El Amante, Fan De Tus Fotos, Ojos Rojos o Travesuras en directo debe ser una experiencia única. Y tú, ¿ya tienes tu entrada?