Billboard Music Awards 2022: lista completa de ganadores, con Olivia Rodrigo como artista más premiada

Por fin ha llegado una de las galas de premios más importantes de la música que se celebran en Estados Unidos. Los Billboard Music Awards se celebraron el pasado 15 de mayo dejando como clara vencedora a Olivia Rodrigo con siete galardones, entre los que se encontraban el de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Nuevo. La cantante no estuvo presente en la gala porque se encuentra de gala. Otros de los premiados destacados han sido Doja Cat, Maneskin, Drake, BTS o Justin Bieber.

Como en cada edición, Las Vegas reunieron a algunos de los artistas más importantes de la música en diferentes géneros. No pudieron faltar actuaciones para todos los gustos entre las que destacaron la de Ed Sheeran, con 2Step, Florence + The Machine o Bruno Mars junto a Silk Sonic y Anderson .Paark. También hubo tiempo para actuaciones de género urbano como la de Becky G, quien hizo un popurrí con sus temas Bailé con mi ex y Mamii, celebrando su nuevo álbum Esquemas; y Rauw Alejandro cantando Cúrame, Museo y Todo de Ti.

Lista de ganadores de los Billboard Music Awards: