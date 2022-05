10 temazos candidatos a convertirse en la canción del verano de este 2022

Todavía es mayo y el calor ya nos ha sorprendido a todos este 2022. Las temperaturas inusualmente altas que se están viviendo estos días en gran parte del país nos han pillado por sorpresa a la mayoría, que no esperábamos estar deseando darnos un baño en la playa hasta dentro de unas pocas semanas.

Sin embargo, la realidad es que parece que el verano ha llegado para quedarse al menos por un tiempo y esto nos ha hecho pensar. ¿Cuál será la canción del verano este 2022? Pese a que todavía queda mucha tela por cortar y muchos lanzamientos por efectuarse, todo apunta a que algunos de los temazos que ya están arrasando en las pistas de baile como el SloMo de Chanel o En el coche de Aitana podrían ser claras candidatas a convertirse en el hit de las próximas vacaciones.

Aquí os dejamos estos y otros temazos que creemos que podrían convertirse en la canción del verano de este 2022.

1. SloMo de Chanel

Chanel - SloMo - Spain - National Final Performance - Eurovision 2022

Cuando sonó en el Benidorm Fest SloMo ya destacó por su ritmo pegadizo, pero sin duda, el tercer puesto que Chanel Terrero ha conseguido en Eurovisión 2022 ha supuesto un impulso inimaginable para esta canción que lleva varias semanas en la lista de LOS40. ¡Sin duda alguna, SloMo es una clara candidata a canción del verano!

2. Llámame de wrs

WRS - Llámame - Romania - National Final Performance - Eurovision 2022

Al contario que SloMo, Llámame, la propuesta de Rumanía en Eurovisión, no obtuvo un gran resultado en el certamen de Turín. Sin embargo, el hecho de que no haya conquistado al público europeo no significa que no pueda arrasar en nuestro país. ¡Estamos seguros de que Llámame y su pegadizo estribillo sonarán mucho este verano en España!

3. En el coche de Aitana

Aitana - En el coche

Aitana lanzó hace algo más de un mes otro de esos temas frescos que podrían convertirse fácilmente en canción del verano. Se trata de En el coche, un pop electrónico adictivo con el que es casi imposible no lanzarse a bailar. ¿Será la canción del verano? ¡Esto está por ver! ¡Eso sí, es una firme candidata!

4. Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

Te felicito, la colaboración más esperada entre Shakira y Rauw Alejandro lleva prácticamente desde que se lanzó en el top de vídeos musicales más escuchados y no nos extraña. Los dos colombianos se han unido en un temazo con ritmos urbanos al que le han sumado una coreografía robótica que estamos seguros de que arrasará en las pistas de baile este verano.

5. Party de Bad Bunny y Rauw Alejandro

Bad Bunny (ft. Rauw Alejandro) - Party (360° Visualizer) | Un Verano Sin Ti

Rauw Alejandro hace doblete en esta lista gracias a Un Verano sin Ti, el nuevo disco de Bad Bunny. La canción Party es un reguetón 100% bailable y fresco con un estribillo pegadizo pensado para arrasar durante el verano.

6. Bailé con mi ex de Becky G

Becky G - BAILÉ CON MI EX (Official Video)

Becky G acaba de lanzar Bailé con mi ex y este temazo ya ha entrado en nuestro radar. Esta canción, que según ella misma ha desvelado fue escrita originalmente para que la interpretase un artista masculino, habla de cómo se siente una mujer después de reencontrarse con su ex y sentir que, pese a que hay sentimientos, se ha pasado página. ¡Es empoderadora y bailable! ¡Lo tiene todo para ser la canción del verano!

7. Provenza de Karol G

KAROL G - PROVENZA (Official Video)

Karol G estuvo siete meses sin lanzar un tema en solitario y después arrasó con Provenza. Esta canción, que continúa en el top de más escuchadas de música en YouTube y subiendo puestos en la lista de LOS40, mezcla ritmos tropicales con afro-beats y sonidos de reggaetón y además es todo un alegato a los cuerpos diversos. ¡No tenemos ni una sola pega sobre este temazo!

8. El Teke Teke de Carlos Vives, Black Eyed Peasy Play-N-Skillz

Carlos Vives, Black Eyed Peas, Play-N-Skillz - El Teke Teke (Official Video)

Si algo suena a verano eso es El Teke Teke. Esta colaboración entre Carlos Vives, Black Eyed Peas y Play-N-Skillz parece estar pensada para convertirse en la canción que arrasará en los chiringuitos estas vacaciones. Está repleta de ritmos latinos, su melodía es ultrapegadiza y la letra 100% memorizable. ¡Un éxito seguro!

9. Bizcochito de Rosalía

ROSALÍA - BIZCOCHITO (Official Audio)

El tema con el estribillo más pegadizo de Motomami, el nuevo disco de Rosalía, también es candidata a convertirse en la canción del verano de 2022. "Larala larala Laralalala, laralalala..." suena a algo capaz de romper las pistas de las discotecas.

10. Quiero decirte de Abraham Mateo y Ana Mena

Abraham Mateo, Ana Mena - Quiero Decirte (Official Video)

La última candidata de esta lista, aunque no la que menos probabilidades tiene de arrasar este verano, es Quiero decirte, la recién estrenada colaboración entre Abraham Mateo y Ana Mena. Este tema pop dance es 100% adictivo y su adictivo difícil de olvidar. ¡Vamos, que es carne de esos reels de playa que tanto gustan en verano!