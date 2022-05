Texas, Celine Dion, Maná, Los Sencillos… Así sonaban los Nº1 de LOS40 en mayo de años atrás

El 8 de mayo del año pasado, Álvaro de Luna llegó al número uno de LOS40 con su primer éxito en solitario, Juramento eterno de sal. Era su segunda semana en lo alto: la primera vez lo había conseguido en abril. Y lo que son las cosas: un año después es la versión en francés de esta canción la que se ha lanzado en el país vecino. Con el sevillano abrimos esta semana La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que repasamos temas que fueron número uno de la lista una semana como la actual.

En 2017, la primera posición por estas fechas fue para Jax Jones acompañado de Raye con You don’t know me; uno de los hits bailables de esa temporada a cargo de este DJ británico de origen turco. Y hace diez años, Pablo Alborán sumaba su segunda semana consecutiva en lo más alto con Te he echado de menos. Estaba incluido en su álbum En acústico, que fue disco de oro en España y número uno en Portugal.

Los mexicanos Maná triunfaron en la lista el 12 de mayo de 2007 con Manda una señal. Era el tercer single de Amar es combatir y su vídeo, rodado en Los Ángeles, estaba dirigido por el prestigioso Wayne Isham. Cinco años antes, en mayo de 2002, fue Celine Dion quien conquistó la primera plaza de la lista de LOS40 con A new day has come. Lejos de sus baladas habituales, este era un tema bailable que daba título a su álbum de aquel año, con el que llegó también al número uno de ventas en Estados Unidos, Reino Unido y su país, Canadá.

Si retrocedemos 25 años encontramos en el número uno a Texas con Say what you want. El grupo de Sharleen Spiteri se alejaba del rock de sus primeras grabaciones y entregaba este single bailable que contenía samples de Sexual healing, de Marvin Gaye, y Love… thy will be done, de Martika. A pesar de que Texas son recordados sobre todo por I don’t want a lover, este es, de hecho, su mayor éxito comercial (el primero fue #8 en la lista de ventas de Reino Unido y Say what you want, #3). Y cerramos la sección con el número uno de 1992, hace 30 años: Bonito es, de los mods barceloneses Los Sencillos, con el inefable Miqui Puig al frente.