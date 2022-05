La mosca negra llega a España y su picadura es peligrosa

Las altas temperaturas que estamos pasando en estos días y las lluvias de las semanas pasadas hacen que la mosca negra tenga las mejores condiciones para reproducirse y convertirse en plaga. Las dos condiciones se han dado así que podemos estar atentos a lo que nos viene.

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha dado la voz de alarma ante la expansión de dicha mosca o simúlido. La mosca negra en España no es una especie invasora, aunque en otros países sí lo es y es transmisora de enfermedades. No hay que perder de vista que se ha expandido mucho y sobre todo en los cauces de los ríos.

¿Cómo evitar que nos muerda una mosca negra?

La picadura o mejor dicho, la mordedura de este insecto es bastante dolorosa. La mosca no pica, muerde. Y esa mordedura deja una herida que si no se tiene cuidado puede infectarse y causar más problemas. La mosca cuando muerde inyecta un líquido que anestesia la zona y por eso la persona atacada no se da cuenta. Al final tendrá una mordedura cuya hinchazón puede llegar a durar un mes.

Comienza la fumigación en las riberas el río Manzanares contra mosquitos y mosca negra pic.twitter.com/rHrZvI97DU — Jorge Cruz (@jorge_cfe) May 11, 2022

Desde la asociación dan unas pautas para evitar la mordedura:

Vestir con ropa clara . Las prendas de colores más llamativos atraen a las moscas.

. Las prendas de colores más llamativos atraen a las moscas. La última hora de la tarde es la más propicia para la aparición de la mosca y más si paseamos cerca de un río. Lo mejor es evitar pasear en esas horas y lugares.

Lo mejor es evitar pasear en esas horas y lugares. Instalar mosquiteras en ventanas y puertas para intentar que no entren en casa.

Estar pendientes de que no se acumule agua en los desagües. Mantenerlos limpios es fundamental.

Impedir que se acumule agua en el exterior de la vivienda.

Usar citronela para ahuyentar a estas moscas

Desde #DivulgaSEMES no paran y nos dejan esta #infografía para que sepas "Qué hacer" ante la picadura de la #MoscaNegra.

Feliz verano! pic.twitter.com/HTb65FmWg5 — Escuela de Cuidados y Salud de Extremadura (@escuidados) July 19, 2019

¿Qué hacer si ya nos ha mordido?

Si ya nos ha picado un ejemplar de simúlido y estamos muy molestos puedes ponerte hielo para bajar la hinchazón provocada. Si vemos que con el hielo no mejora la zona podemos utilizar una crema con corticoides o acudir al centro médico para que un médico valore la mordedura. La mordedura de estos insectos son una de las preocupaciones principales de la Asociación por ser de potencial riesgo de salud pública en España.

Estas moscas negras son transmisoras de graves enfermedades infecciosas como la oncocercosis, endémica de varios países del África subsahariana, Brasil y Venezuela, donde según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay alrededor de 18 millones de personas infectadas y cerca de 270.000 se han quedado ciegas debido a esta enfermedad también conocida como ceguera de los ríos, según explica ANECPLA.