La foto de David Cantero con 17 años que ha levantado pasiones: “Qué monada”

David Cantero es uno de los presentadores más populares de Telecinco. De lunes a viernes, el periodista es el encargado de dar las noticias más importantes del día para los espectadores que sintonizan la cadena principal de Mediaset a partir de las 15:00 horas. Sin embargo, hoy no vamos a contar nada que tenga que ver con este espacio que conduce desde hace muchísimos años, sino con su faceta como influencer.

A Cantero le gusta Instagram. De hecho, es en esa plataforma donde el público puede conocer una pequeña parcela de su vida privada. Por eso sabemos que le encanta dibujar y que tiene buena mano con la guitarra. También le gustan los perros y las motos. Aunque una cosa que nos gusta mucho de su perfil es que a veces se pone nostálgico y publica imágenes de otras épocas de su vida.

Sin ir más lejos, esta misma semana, el presentador de la edición del mediodía de Informativos Telecinco ha colgado una foto de su adolescencia. La instantánea data de 1978. En ese momento tenía 17 años y estaba a punto de ingresar en el Ejército del Aire, tal y como cuenta el propio David Cantero en el texto de la publicación.

Estaba hecho todo un jovenasssso y, como no podía ser de otra forma, la foto ha triunfado entre sus followers. Muchos y muchas le han gritado guapo, guapo y guapo. Otros le han recordado que se conserva tan bien como el vino, mientras que algunos han confesado directamente su amor hacia el periodista. ¿Quieres ver algunos de los mensajes que ha recibido?

"Que m😍nada".

"Me he quedado pillada contigo ahora de.mayor, s pones esa foto de joven....ufffff me he enamorado.!!!!!😍😍😍😍".

"Ohhh que Guapo!!!!! Eras, y eres 😊".

"😍😍😍 qué pipiolo!!! 💫".

"Que yogur in!!!!! 😍😍".

"quién tuvo, retuvo, pero en éste caso se retuvo mucho, mucho❤️".

"En mi época adolescente quedaría de vicio en la pared de mi habitación!!😂".

¿Y a tú con quién te quedas, con el David Cantero de 17 años o con el David Cantero de 61? ¡Nosotros con ambos!