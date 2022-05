Rigoberta Bandini, sobre el paso de Chanel por Eurovisión: "Queda fatal que diga esto, pero..."

Somos muchos lo que todavía tenemos el recuerdo del éxito de Chanel en el escenario de Eurovisión en Turín. Entre ellas está su principal rival del Benidorm Fest, una de las candidatas favoritas para representar a España, Rigoberta Bandini, quién ha contado en una entrevista a ´Islándia´ de RAC 1 lo que piensa de la actuación en Eurovisión.

“Viéndolo con un poco de perspectiva era más su lugar, su show. Creo que nosotros no habríamos quedado tan bien. Queda fatal que diga esto, pero su proyecto se adecuaba mejor a Eurosivión", así lo argumentaba Rigoberta, haciendo referencia a que si no hubiese ido Chanel este año no habrían conseguido ese tercer puesto.

También ha confesado cómo fue el momento de las votaciones, “flipé con ella. Fue increíble y cuando empezaron las puntuaciones con el doce, doce, doce... No me lo podía creer, era muy fuerte. Lo viví de forma muy sana”.

Y es que la cantante vivió esa actuación como si fuera ella misma la que estuviera encima del escenario, “Tenía taquicardias. Lo disfruté muchísimo. Más que nunca”. Pero no lo vio sola, “fue muy gracioso, porque como mi hijo está acostumbrado a verme en las galas del Benidorm Fest pensaba que yo estaba ahí. Lo disfrutamos mucho porque ha pasado tiempo y hemos podido digerir sus cosas. Ha pasado el ruido. Tenía muchas ganas de ver Eurovisión, este año, más que nunca”.

En otra entrevista que dio, la catalana también habló de Ay Mama, la canción que cantó en el Benidorm Fest, “no para de darme alegrías”. "Ha sido como una bomba muy fuerte, pero lo llevo bien porque en realidad me aíslo bastante e intento llevar una vida tranquila y cuidarme", así contaba como llevaba la popularidad después del éxito que tuvo en el Benidorm Fest y ahora que está haciendo una gira por nuestro país.



A pesar de las buenas palabras que le ha dedicado a Chanel diciendo que “como show el mejor es el de Chanel”, la catalana se mojó y destacó otra canción como favorita por encima de la española, “la que más me gustó fue la de Suecia”.