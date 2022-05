La nueva película de Chris Hemsworth junto a Netflix ya tiene tráiler oficial

Netflix lanza el trailer oficial de la película La Cabeza de la Araña, que será protagonizada por Chris Hemsworth, Miles Teller y Jurnee Smollett. El thriller psicológico con humor negro fusiona varios géneros bajo la dirección de Joseph Kosinski.

Este filme estará disponible a partir del 17 de junio en la plataforma de Netflix. Su director ya ha trabajado en grandes proyectos audiovisuales como Tron: El legado o Top Gun: Maverick. La trama está basada en el relato corto de The New Yorker, Escape From Spiderhead, de George Saunders.

En cuanto al tráiler podemos observar como Chris Hemsworth sale en primer plano cómo el Sr. Steve Abnesti y con un micrófono en la mano, mientras se escucha una voz de fondo decir, “en la cabeza de la araña estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Nuestro trabajo ayudará a salvar vidas. No solo una vida, muchas”.

Todo sea por la paz y armonía de la humanidad. ‘La cabeza de la araña’, en Netflix el 17 de junio. pic.twitter.com/M2JX1H9aVf — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 17, 2022

Quién es Steve Abnesti

El personaje al que dará vida Chris es un científico especializado en drogas, con las cuales experimenta en detenidos de una tecnológica y aislada cárcel, lo que provoca que se altere su estado de ánimo y les genere habilidades desconocidas.

Según lo que el propio director dijo en el lanzamiento de prensa de la película el personaje es “el genio visionario detrás de todo el programa Spiderhead. Quién tiene intenciones nobles, pero también algunas cosas más oscuras que acechan debajo de la superficie”.

Joseph Kosinski en el estreno de Top Gun: Maverick / Getty Images

También habló de los otros dos personajes protagonistas, “ella tiene un pasado más misterioso y se siente atraída por Jeff. Tienen una relación muy estrecha, pero mientras que él muestra sus sentimientos abiertamente, ella oculta su dolor con una personalidad alegre”.

Tráiler de la película

Una mezcla de thriller psicológico y humor que podremos conocer el 17 de junio en Netflix.