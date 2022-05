El Sónar 2022 tendrá la mayor pista de baile del mundo

Se avecina la nueva edición del Sónar. Fira Montjuïc acogerá a sus asistentes durante los días 16, 17 y 18 de junio y durante las noches de los dos últimos días en Fire Gran Via. Artistas de la talla de C. Tangana, Nathy Peluso, The Blessed Madonna y Ms Nina, entre otros, forman parte del espectáculo que se vivirá en directo este verano en Barcelona.

Ahora la organización del festival ha dado nuevos detalles al respecto de su celebración. Presentará 117 shows, compaginados con estrenos y conciertos exclusivos protagonizados por estos talentos nacionales, locales y globales. Pero eso no es todo.

Sónar 2022 tendrá la mayor pista de baile del mundo "alargando la fiesta hasta el amanecer con auténticas estrellas del clubbing mundial". "No faltarán nombres consagrados de la escena electrónica internacional, como Avalon Emerson, Joy Orbison, Jayda G, Helena Hauff, Or:la, La Fleur y Eris Drew b2b Octo Octa; tándems inéditos en un escenario, como Jennifer Cardini b2b Perel o Midland & Shanti Celeste; los lives de Paranoid London y Louisahhh; el estreno europeo de Tiga & Hudson Mohawke present Love Minus Zero; y el b2b a ocho manos del demoledor colectivo berlinés Herrensauna XXL, que se verá por primera vez en España", explica la organización en el comunicado.

Todos estos artistas, y el resto que también están incluidos en el cartel, llegarán de cinco continentes distintos. Esto podremos verlo en la misma noche del sábado, que se disfrutará de una sesión de 6 horas con sonido circular envolvente en SonarCar Kabza De Small x DJ Maphorisa (Scorpion Kings), que son los reyes del nuevo género de referencia en Sudáfrica: el house amapiano.

Un elemento que será protagonista este año es la tecnología. Habrán talks híbridas y conferencias-performance del nuevo Stage+D. El Sónar de Día, además, contará con el nuevo escenario SonarPark by DICE, que mostrará el espíritu del festival reuniendo a nuevos talentos y corrientes urbanas.

Los formatos que encontraremos van desde la conferencia a la masterclass, pasando por la realidad virtual, la instalación audiovisual y el show tecnológico. En el Palau de Congressos de Barcelona se presentarán más de 60 actividades con más de 50 exponentes y una amplia muestra de arte digital.

La Inteligencia Artificial también estará muy presente, que llegará de la mano de los expertos Trevor Paglen y Kate Crawford, así como también Davide Quayola, Sougwen Chung y Andreas Refsgaard.

En definitiva, los shows audiovisuales, el talento internacional, nacional y local, los nuevos escenarios, los sets de 6 horas, las nuevas tecnologías y los estrenos exclusivos son algunos de los grandes protagonistas del Sónar 2022.

También en Mallorca

Barcelona no será la única que disfrutará del talento del Sónar 2022. Un SónarVillage a S'horabaixa aterrizará en Mallorca este verano, inspirado en el SonarVillage de Barcelona. Artistas de la EDM estarán frente a algunos de los atardeceres más impactantes los próximos 16 de julio, 6 de agosto y 3 de septiembre en el Antiguo Aquapark de Calvià.

Y tú, ¿ya tienes tus entradas para el Sónar 2022?