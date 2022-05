Harry Styles desvela cuál es su álbum favorito hasta el momento y cómo ha evolucionado su música

Harry Styles está a punto de sacar su nuevo disco, Harry´s House, el próximo 20 de mayo, lo que tiene a todo su público como loco. Pero no solo eso, el artista, en una entrevista para Apple Music 1 junto a Zane Lowe, ha desvelado cuál es su álbum favorito de todos los que ha publicado y cómo ha llegado hasta el punto en el que se encuentra dentro de la música.

“Yo pensaba que sería muy divertido hacer un álbum llamado Harry's House... Este es mi álbum favorito hasta el momento, lo amo”, desvelaba el británico de su último disco. También explicó la razón de llamarlo así, “cuando cogí ese título y lo puse en las canciones que estábamos haciendo, sentí que adquiría un nuevo significado, que se trataba de imaginar cómo era un día en mi casa. ¿Qué pasa un día por mi mente?, ¿qué pasa dentro de mi casa? Algo así como un día en la vida diaria".

Todos los éxitos del exintegrante de One Direction son diferentes y así definía él su nuevo álbum, “creo que, aunque obviamente es mucho más electrónico en muchos puntos que todo lo que he hecho hasta ahora, también es mucho más íntimo para mí y está hecho de forma más íntima”.

Evolución musical y personal

Harry´s House llega dos años después de Fine Line, su primer álbum, y es por ello que podemos ver una evolución a lo largo del recorrido del cantante, tanto musical como personal, “creo que por fin ahora he tenido la oportunidad de sentirme cómodo con quien soy y conocer un poco más a mi persona. Sacar el primer single de este álbum ha sido, de lejos, lo más relajado que me he sentido nunca al publicar algo. Ya no siento que mi felicidad general dependa de si una canción va bien aquí o allí”. Además de que en estos momentos está centrado en sacar lo que quiere de verdad, “es tan increíblemente liberador decir: sólo quiero hacer buena música. Eso es todo, es todo lo que quiero hacer, y lo que tenga que pasar, pasará”.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Pero para llegar hasta este momento, ha tenido que pasar por éxitos como Watermelon Sugar, del que revela que nunca pensó que fuera a ser tan reconocido, especialmente, porque no dependía de él, “fue un recordatorio para mí de que nadie sabe realmente lo que va a pasar y eso puede ser verdaderamente aterrador o puede ser realmente relajante. Yo elegí que fuera realmente relajante”.

Nueva forma del negocio musical

Para Harry Styles, su música y su vida personal se han transformado como explicó en la entrevista, pero también reflexiona sobre el cambio de la industria musical. Un negocio en el que todo el mundo quiere ser amado, “es comprensible que sea realmente aterrador cuando piensas “nadie está hablando de mí", o, "a nadie le importo", todo eso ocurre en este tipo de negocio, y piensas tengo que entrar en las redes sociales y recordar a la gente que estoy vivo y todo eso…creo que hice muchas de esas cosas cuando estaba en la banda”.

A pesar de esto, el artista tiene los pies sobre la tierra y sabe cómo llevar este tipo de presiones en un mundo donde conoce los detalles, “creo que es muy emocionante y a la vez peligroso porque pones tanto amor en una industria que es muy inconstante, que te ama cuando lo haces bien, y si no, estás fuera”.

Harry Styles y Zane Lowe / Apple Music

Harry Styles lleva muchos años en este mundo, tiempo en el que ha lanzado grandes éxitos, pero en el que aún le quedan muchos por sacar, empezando el 20 de mayo con Harry´s House. Además, se podrá escuchar en directo, porque el artista va a trasmitir en vivo el primer show que dé en honor a este nuevo álbum.