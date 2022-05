Harry Styles, Camila Cabello & Ed Sheeran, Chanel y Jaymes Young se perfilan como favoritos para el Nº1

Tras la ausencia obligada el sábado pasado por su labor como comentarista en Eurovisión —ausencia parcial, en cualquier caso, porque menudo momentazo vivimos cuando Óscar Martínez conectó en directo con él—, Tony Aguilar regresa este fin de semana al estudio de #Del40al1CocaCola dispuesto a presentar la nueva lista de LOS40 y hacernos pasar una mañana de buena música y mejor radio. La respuesta a la pregunta de: “¿cuál será hoy el éxito más importante del país? Solo hay un modo de saberlo…”, llegará a las dos de la tarde (una en Canarias), y entonces sabremos si Camila Cabello y Ed Sheeran, actuales líderes, repiten en lo alto (sería su tercera semana) o si habemus nuevo número uno.

Entre los favoritos hay que destacar a Glass Animals, que ya han coronado la lista en dos ocasiones y ahora están en el #2 con Heat waves; pero si hay alguien con muchas posibilidades es Harry Styles, que solo ha necesitado cinco semanas para plantarse en el #3 con la preciosa As it was. Rosalía y The Weeknd (#4), Imagine Dragons con J.I.D. (#5) y Ana Mena (#6) ya han sido número uno pero permanecen en la zona caliente del chart. Por poder, también podría ser número uno Jaymes Young con Infinity (otro recorrido meteórico: en solo tres semanas está en el #7) y, por qué no, la mujer de la que más se habla, la gran Chanel, que a día de hoy figura en el #9 con ese tema que ya es un clásico: SloMo.

Muchas miradas están puestas además en Ava Max, candidata con Maybe you’re the problem. El regreso de Amanda no puede ser más arrollador: un tema electrónico ochentero con un toque de rock que podría convertirse en un éxito más a añadir a los cinco de la estadounidense que han sido número uno de la lista. El HT #MiVoto40AvaMax en Twitter le dará el empujón que necesita.

El Voto VIP esta semana correrá a cargo de Leo Rizzi, el joven cantante y compositor ibicenco (aunque crecido en Uruguay) que acaba de publicar el estupendo single Amapolas. Sin duda Tony no dejará escapar la oportunidad de preguntarle por este lanzamiento, sus próximos planes y su canción favorita de la lista.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos el peluche de Baby Yoda de Mattel; ¡imprescindible para los fans de Star Wars! (Este mes, por aquello del May the 4th Be With You, lo dedicaremos a la magnífica saga.) Nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, noticias de la actualidad musical y mucho más completarán las cuatro horas de programa que, como siempre, se nos pasarán volando. ¡Hasta el sábado!