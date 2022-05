‘Devotional Tour’, la gira de los excesos que casi ‘mató’ a Depeche Mode

Devotional Tour fue una gira de excesos y desenfreno. Dave Gahan era adicto a la heroína y estaba fuera de control ("la bebida y las drogas se convirtieron en algo prioritario”), Martin Gore terminó sufriendo convulsiones, Andy Fletcher abandonó antes de terminar ("había consumido demasiadas drogas en Madrid, había bebido demasiado") y Alan Wilder dejó definitivamente a la banda poco después de que la gira terminara. ‘Devotional Tour’ fue una larga y extenuante gira que casi acabó con Depeche Mode.

“La gira de rock and roll más depravada”

El 19 de Mayo de 1993, un par de meses después de lanzar su octavo álbum de estudio, Songs of faith and devotional, Depeche Mode emprendió su gira más larga y ambiciosa: ‘Devotional Tour’. Se prolongó hasta diciembre y tres de los 96 conciertos fueron en España: Pontevedra (13 de Julio, Estadio Municipal de Pasarón), Madrid (15 de Julio, Plaza de Toros de Las Ventas) y Barcelona (17 de Julio, Palau Sant Jordi). Después de un descanso de dos meses, el periplo de la banda británica se prolongó con 63 actuaciones más, hasta julio de 1994, en la que llamaron Exotic Tour/ Summer Tour e incluyó países y territorios que nunca antes habían visitado: Sudáfrica, Australia, Asia o Sudamérica.

Fue una gira con una gran repercusión mediática, no solo por su duración, excesiva y extenuante, sino porque se vio salpicada de constantes problemas internos y se alcanzaron tales niveles de excesos que la revista Q la definió como “La gira de rock and roll más depravada de las realizadas jamás”.

“Los excesos, el alcohol y las drogas, se convirtieron en algo prioritario”

Para entender por qué Devotional Tour está considerada la gira más depravada del rock, habría que retroceder en el tiempo y conocer las circunstancias turbulentas en las que se grabó Songs of faith and devotion. Después de Violator (1990), los integrantes del grupo se habían tomado un par de años sabáticos: “el tiempo más largo que habíamos estado sin vernos hasta ese momento”, diría Dave Gahan en la revista Uncut. “Yo me trasladé a Los Ángeles y estuve dando vueltas por ahí, con todas esas bandas que salían en esa época, como Jane’s Addiction. Era emocionante, pero los excesos, el alcohol y las drogas, se convirtieron en algo prioritario. Regresé totalmente entusiasmado con esta nueva forma de hacer rock, pero los otros tampoco habían estado jugando a la pelota”.

Dave Gahan de DEPECHE MODE, en un show de 1993, el año que arrancó su gira más devastadora y destructiva. / Mick Hutson/Redferns

“Salíamos todas las noches a los garitos de Madrid”

En enero de 1992, el grupo se reunió en Madrid junto al productor Flood. Alquilaron un chalet e instalaron un estudio en el sótano. Pasaban el día juntos, trabajando, y después regresaban a sus respectivas casas y hoteles. Desde luego, la idea de recrear un ambiente familiar y vivir juntos durante las sesiones de grabación, no fue afortunada. El ambiente era “claustrofóbico", necesitaban darse un respiro y distanciarse unos de otros. El estrés y las tensiones explotaron enseguida. Habría que añadir la adicción a la heroína de Gahan. Sus compañeros se quedaron impactados cuando le vieron. En los dos años que habían estado separados, se había transformado profundamente, tanto su aspecto exterior como interior: más delgado, cubierto de tatuajes, más frágil.

“Dave se encerraba durante días y días, pintando. Alan no estaba de buen humor, se limitaba a comer manzanas, no se comunicaba con nadie”, recordaba Andy Fletcher. Y Martin Gore señalaba: “Ninguno de nosotros se comunicaba, todos estábamos en una onda completamente diferente. Salíamos todas las noches a los garitos de Madrid. Ese era nuestro principal objetivo. Aun así, hicimos un buen disco”. “El más oscuro de los que he hecho jamás”, confesó Flood.

“… lo malo fue la gran gira de después”

Songs of faith and devotion fue un gran éxito. “Probablemente atrajo más atención que ningún otro. Fue nuestro primer nº1 en América y en Inglaterra al mismo tiempo. El LP fue realmente bueno… lo malo fue la gran gira de después”, reconocería Fletcher. “Todo ese periodo fue un poco horrible. Yo tuve una crisis antes del tour, así que fue duro para mí”.

La “gira de después” arrancó el 19 de Mayo de 1993, cuando Dave Gahan, Martin L. Gore, Andrew Fletcher y Alan Wilder ofrecieron el primer concierto de ‘Devotional Tour’ en Lille (Francia). Iban acompañados de un equipo de 120 personas, incluido un psiquiatra principalmente a disposición del vocalista, aunque resultó ineficaz porque Dave no le vio nunca. Eso sí, tenía su propia limusina y su habitación privada llena de velas. A cada uno de los componentes se les asignaba una planta diferente en los hoteles en los que se alojaban. El objetivo era mantenerles apartados. A ellos y a sus inevitables e incesantes fiestas aderezadas con alcohol y drogas.

Primal Scream asustados con el desenfreno de la banda

Pero los altercados se sucedieron. Dave Gahan estaba totalmente fuera de control y empeoró tanto que los Primal Scream, teloneros de gran parte del recorrido, estaban asustados con él y con el desenfreno del resto de la banda. En Junio, menos de un mes después de empezar la gira, les expulsaron del Hotel Intercontinental de Berlín. En Septiembre, en Quebec (Canadá), Gahan fue arrestado después de agredir al conserje del hotel por una discusión motivada por un corte de energía. En Octubre, el concierto de Depeche Mode en Nueva Orleans fue interrumpido cuando Dave sufrió un paro cardiaco provocado supuestamente por una sobredosis. Cantaba en ese momento In your room. Fue trasladado al hospital, pero no siguió el consejo de los médicos y siguió con la gira.

En Octubre, la actuación de la banda en Cincinnati se tuvo que suspender porque Dave, al abrir una botella de cerveza, se hizo un corte entre los dedos índice y medio de la mano derecha. Le pusieron cinco puntos, pero no podía sostener el micrófono. Martin Gore también entró en una espiral descontrolada y en Noviembre fue arrestado en Denver por alterar el orden público en el hotel. En Noviembre, en Los Ángeles, sufrió una convulsión y perdió el conocimiento. Le diagnosticaron ataques de pánico y alcoholismo.

El abandono de Andy Fletcher: “demasiadas drogas en Madrid”

El tour acabó en Diciembre, pero arrancó de nuevo en Febrero de 1994 con otro nombre: Exotic Tour. Ya ese mismo mes, el concierto de Durban (Sudáfrica) se canceló porque Alan Wilder fue hospitalizado de urgencia con un ataque de urolitiasis. Y en marzo, Fletcher abandonó la gira y fue reemplazado por Daryl Bamonte. “Al final, yo dije que no podía seguir. Tuve suerte, me perdí los notables shows de Primal Scream. Estuve ingresado en Priory (clínica privada de rehabilitación y salud mental) durante esa época… probablemente había estado consumiendo demasiadas drogas en Madrid, había bebido demasiado, y era una respuesta tardía a todo eso”.

En Junio, Gahan mordió al periodista Andrew Perry en el cuello. "Definitivamente, en mi cabeza, era un vampiro. Era algo que me fascinaba en esa época". En el concierto final del 8 de Julio en Indianapolis, Gahan intentó dar un gran salto en el escenario y acabó en el hospital con las costillas rotas. Cuando acabó el tour, Alan Wilder dejó definitivamente la banda.

La gira mundial de Depeche Mode se convirtió en material de leyenda. Está recogida en un filme dirigido por Anton Corbijn, que en 1995 recibió una nominación al Grammy, la primera de la banda. En 1997, Depeche Mode regresó con el nuevo album Ultra. No lo presentaron en directo. Habían dejado atrás la peor época de su trayectoria, la que estuvo a punto de sepultarles para siempre.