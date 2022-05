Un documental mostrará la gira de despedida de Elton John

Después de una larga trayectoria dedicada a la música, Elton John se resiste a abandonar su pasión. La vida del británico interesa, y buena prueba de ello es el éxito de Rocketman, su película biográfica. El músico está actualmente embarcado en la que será la gira de despedida de su larga carrera musical, titulada Goodbye Yellow Brick Road y ahora, será retratada en un documental para que todos los fans alrededor del mundo podamos disfrutarla.

El documental estará dirigido por RJ Cutler y el cineasta y esposo de Elton John, David Furnish. Y tal como indica el título, 'los conciertos finales de Elton John y los años que lo hicieron una leyenda', se centrará en la gira de despedida del artista y hará una retrospectiva entre 1970 y 1975. Se trata de uno de sus periodos más prolíficos, en el que estrenó 10 discos y emergieron algunos de sus más grandes éxitos.

Gracias a este documental, que será estrenado en cines y llegará a la plataforma Disney+, veremos información nunca antes vista del legendario artista, con imágenes de conciertos inéditos durante los últimos 50 años, así como clips de diarios escritos a mano e imágenes actuales de él y su familia.

"No quedan superlativos para describir a Elton John y su impacto en la música y la cultura: simplemente no tiene rival", dijo Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company. "Como una buena historia de Disney, la música de Elton tiene un atractivo universal y la capacidad de conectarse con el público en un nivel profundamente personal. Ha sido parte de la familia Disney desde 1994 cuando ayudó a hacer de El Rey León, un clásico instantáneo, y no podríamos estar más emocionados de colaborar con él en este nuevo documental".

La gira Farewell Yellow Brick Road de John se ha enfrentado a múltiples aplazamientos desde que comenzó en 2018, debido a la pandemia y a la lesión en la cadera del cantante. Tiene once espectáculos programados en Estados Unidos entre el 15 de julio y el 20 de noviembre. Antes de eso, realizará una serie de fechas en Europa y el Reino Unido. En España, lo podremos ver los días 22 y 23 de mayo de 2023 en Barcelona.