Dani Martín: “He cogido peso porque estoy feliz”

Dani Martín es uno de los artistas más queridos de España. El cantante madrileño lleva casi treinta años encima de los escenarios, regalándonos temazo tras temazo. Primero lo hizo de la mano de El Canto del loco y luego en solitario.

Durante todos estos años, Dani ha tenido que enfrentarse a todo tipo de comentarios. Y es que cuando llevas tanto tiempo en la industria musical, llega un punto en el que has leído todo tipo de titulares sobre ti. Ya sea sobre tu música, sobre tu vida o sobre tu aspecto.

De este modo, el cantante ha acudido a Instagram para confirmar dos noticias que ha tenido que leer: que ha cogido peso y que ha cambiado de look.

Mirando a cámara, en un vídeo de dos minutos, Dani Martín se ha tomado con mucho sentido del humor las preguntas que le han hecho sobre su peso:

"Confirmado dos obviedades. La gente viene preguntándome si he cogido peso. Que sí, que sí, que lo he cogido. La otra pregunta es si me he teñido el pelo de rubio. Que sí, que me lo he teñido. Era solo por confirmar, que me he teñido y que he cogido peso. Lo confirmo. Estas dos preguntas son obvias. Ya nos las hemos quitado"

El artista ha continuado diciendo que se encuentra en un gran momento de su vida y que eso es lo que le ha llevado a coger peso. De muy buen rollo, el artista ha terminado diciendo lo siguiente:

"Que he cogido peso porque estoy feliz en la vida, como no lo estaba hace tiempo. La curva de la felicidad es maravillosa. La patata frita trabajadla, el arroz de los domingos con la familia y el vinito tinto"

Además, ha querido agradecer a todos aquellos fans que siguen parándolo por la calle y diciéndole que les gusta su música.

Lluvia de elogios

Por supuesto, han sido muchos los rostros conocidos que han querido aplaudir las palabras de Dani Martín. Y es que no todos los días un cantante sube un vídeo diciendo esto.

Candela Peña: "Eres top, estofada y desestofada"

Dani Martínez: "La patata frita, trabajadla"

Ángel Martín: "Ya te has puesto gorra y una camiseta así como estampada para hacer un vídeo desde el interior de un coche"

Coque Malla: "Maravilloso, grande"