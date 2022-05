Bibiana Fernández enumeró las operaciones que se ha hecho y la que fue un “destrozo”

Bibiana Fernández acudió a los Encuentros inesperados de laSexta para reflexionar sobre el paso del tiempo junto a Santiago Segura, Juan José Millás y Susana Díaz. Todos ellos comandados por Mamen Mendizábal que les preguntó por cómo viven ellos el envejecimiento.

Al hilo de hablar de la edad, Bibiana presumió de que siempre había tenido muy buena suerte al ser una adicta a las operaciones estéticas y cicatrizar muy bien.

Preguntada por los retoques que se había hecho, respondió: "No te creas que me he gastado mucho dinero. Me hice la blefaroplastia para las ojeras", empezó explicando con orgullo.

Sin embargo, confesó que no todo habían sido buenas experiencias: "Yo tenía una boca estupenda y en la época que se puso de moda los labios gorditos, yo me inyecté y de repente me estropeé la boca", aseguró, lamentando que su médico siempre le había recomendado no hacerlo.

Señaló que ahora sí que se hace con ácido hialurónico y se reabsorbe en el labio, pero en aquellos años no se hacía así. Por eso mismo, la propia Bibiana añadía:

"Quitando a Ángela Molina, las demás todas nos tendríamos que operar y aun así no tendríamos la garantía de estar como Ángela", bromeó.