Tania relató en ‘Supervivientes’ cómo empezó su historia de amor con Alejandro Nieto

Tania Medina y Alejandro Nieto son dos de los protagonistas de Supervivientes 2022. Desde que expusieron su relación en La isla de las tentaciones, de la que salieron por separado, y después se dieran una oportunidad muy comentada, su llegada a Honduras se ha seguido con lupa.

Todo marchaba bien hasta que algunos vieron en el andaluz, celos hacia Yulen. Más tarde, él lamentó estar en grupos separados con su novia. Pero aún podía empeorar más la cosa y lo hizo: Marta Peñate soltó la bomba de que Tania había flirteado con un actor en una noche de discoteca cuando salió sin su novio.

Desde entonces, las discusiones entre ambos no han parado. Así como las reconciliaciones a medias y los comentarios de sus compañeros sobre su "relación tóxica.

Pero en uno de esos días en los que han estado bien, Tania relató a sus amigas cómo había empezado su historia de amor con Alejandro: "Yo estaba con otro chico y le conocí. No pasó nada, hasta que nos reencontramos en un certamen donde los dos éramos jurado y me puso en un papel: ¿qué tiene que tener un hombre para estar contigo?".

Anuar, al escuchar esas palabras, se burló: "Tiene pinta de que solo te lo ha dicho a ti" y ella respondió que le daba igual pero con ella habían funcionado.

Por lo que "al día siguiente mi padre me miró y me djo: 'Tienes otra mirada, los ojos brilantes, has conocido a alguien'. Así que dejé a mi parja y empecé a conocer a Alejandro", recordó con una sonrisa.