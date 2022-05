‘Espejo espejo’, ‘El sastre de la mafia’ y ‘Cinco lobitos’, entre los estrenos de cine de la semana

El fin de semana del 20 de mayo viene cargado de estrenos de cine de lo más dispares. Hay hasta cinco propuestas para todo tipo de públicos, que abarcan géneros que van desde el thriller al drama, pasando por la comedia.

Por un lado están las películas nacionales, Espejo espejo y Cinco lobitos, con propuestan tan arriesgadas como originales. Una retrata nuestros miedos y sueños internos deseosos de salir, mientras que la otra es un drama generacional sobre la maternidad.

En cuanto a las propuestas internacionales, se coronan El Arma del Engaño, El sastre de la Mafia y Juego de Asesinos, todas prometen hacer que sus respectivos espectadores se agarren al asiento viendo los giros y la acción que tiene cada una. Si quieres saber de qué van todas las propuestas, sigue leyendo:

Espejo espejo

A veces, nuestros peores enemigos podemos ser nosotros mismos. ¿O tal vez no? Espejo Espejo habla de esa parte de nosotros que no mostramos que es la que realmente nos haría felices, y lo hace a través de cuatro historias de trabajadores de una empresa de cosméticos que no luchan realmente por lo que quieren. Y ojo al reparto: Carlos Areces, Santi Millán, Natalia de Molina, Malena Alterio, Toni Acosta y Carlos Bardem, entre otros.

El sastre de la mafia

Leonard es un sastre londinense que confeccionaba trajes en la archiconocida Savile Row. Sin embargo, un problema personal le hará mudarse hasta Chicago para trabajar en una pequeña sastrería en una de las peores zonas de la ciudad, aunque con clientes fijos: los gángsters. El cast es de lo más variado, formado por Dylan O'Brien, Johnny Flynn, Mark Rylance, Nikki Amuka-bird, Simon Russell Beale y Zoey Deutch.

El Arma del engaño

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, los aliados se deciden a organizar un ataque en Europa. Aunqe durante esa ofensiva deben proteger a sus tropas del ejército alemán, que podría provocar una auténtica masacre. De este modo, dos profesionales serán los encargados de tejer una estrategia en la que desinformar al enemigo para confundirlo. Protagonizada por Colin Firth, Jason Isaacs, Johnny Flynn, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen y Penelope Wilton.

Cinco lobitos

Amaia acaba de ser madre por primera vez, aunque no sabe muy bien como empezar a serlo. Su pareja se tiene que ir fuera por trabajo, por lo que se vuelve a casa de sus padres para que el cuidado del bebé no le cueste tanto. Ahí no solo irá viendo lo que es ser madre, sino que también recordará lo que es ser hija. Con Amber Shana Williams, Laia Costa, Lorena López, Mikel Bustamante, Ramón Barea y Susi Sánchez.

Juego de Asesinos

Un pequeño pueblo, que alberga una comisaría de policía de lo más humilde, acaba siendo la línea de fuego para la más novata del cuerpo de seguridad, un estafador entre rejas y un sicario. El reparto lo forman Gerard Butler, Alexis Louder, Chad L. Coleman, Frank Grillo, Ryan Onan y Toby Huss.

