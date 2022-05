Malena Alterio (‘Espejo espejo’): “No queríamos hacer guasa ni risa con mi papel”

Malena Alterio tendrá un verano lleno de estrenos, y el primero es Espejo espejo. La actriz, conocida por el gran público gracias a su participación en Aquí no hay quien viva, ahora interpretará a una persona atrapada por su apariencia, en una trama que casa muy bien con la premisa original de la película.

Y es que Espejo espejo habla de esa esencia interna que no dejamos salir, aunque se atreve a explorar qué pasaría si saliese de nosotros. En su caso, el personaje de Cristian representa a un hombre trans que por fin se atreve a asimilar quién es realmente y qué puede hacer dar el paso.

Con motivo del estreno, LOS40 ha hablado con la actriz para los detalles del papel, de su carrera y algún que otro detalle. Sigue leyendo nuestra charla a continuación:

LOS40: ¿Cómo reaccionaste al recibir esta propuesta tan original?

Malena Alterio: Pensé que era muy afortunada, porque es un tema que lo entiendo, lo que me siento identificada.Creo que todos hablamos a lo mejor no físicamente con el espejo, pero sí con nosotros mismos, y es algo en donde yo me reconozco. Marc Crehuet es un genio, me chifló el guión y nada, lo hicimos.

LOS40: Tu trama es especialmente delicada. ¿Cómo la preparaste?

M.A.: Sí que es verdad que es un tema muy complejo, y también que tanto Marc como yo queríamos y ser finos ser sinceros. No hacer guasa mi risa en relación a un tema tan delicado y difícil como es tomar una decisión en relación a un cambio de género, y así lo tratamos. Hablamos con un amigo en Pamplona con el qué me estuve entrevistando, y yo soy muy amiga también de de Abril Zamora también, que viví todos su transición. Es como qué me estuve tratando de informar para ver qué es lo que pasa por tu cuerpo cuando la situación es así.

LOS40: Intérpretes como Scarlett Johansson, Paco León o Belén Cuesta se han enfrentado a ciertas críticas por aceptar estos papeles siendo cisgénero. ¿Tú tuviste miedo de que esto pasase cuando aceptaste el papel?

M.A.: Yo siempre he sido de la idea de que, lo que pasa en mi caso en concreto, es un personaje que arranca en un cuerpo femenino y que hace un tránsito dentro de él hacia lo que al final termina siendo. Sí que es cierto que hay que ir con cierta cautela y tratando de no herir sensibilidades, porque pienso que en el pasado este tipo de temas han sido maltratados y vistos muy mal y bueno...

LOS40: Entonces, ¿sentiste vértigo?

M.A.: No, ahora hay una tendencia a visibilizar más el tema de la transexualidad, que se contrate a actores transexuales y hacerlos más visibles. Pero en mi caso concreto, hablando de Cristian y Cristina, no tuve miedo porque pienso que está bien que lo hiciera, que lo interpretara yo.

LOS40: En esta película se habla de liberarse. ¿Tú has tenido alguna vez la necesidad de romper con todo?

M.A.: Sí.

LOS40: Esa ruptura a veces no es buena. Al menos, así lo demuestra una de las tramas de la película.

M.A.: Sí, eso sí, en la peli también se muestra una cosa muy interesante que es que esta liberación no siempre es buena. Todo ese conflicto, esos personajes en crisis, donde establecemos diálogos con nosotros mismos que es verdad que no siempre van hacia el lado adecuado o que se supone adecuado, se habla en la película. También se habla de que la complejidad del ser humano, de ser poliédricos y que una vez vamos hacia un lado y nos reafirmamos en estas decisiones, pero luego vamos otro día hacia otro lado y nos seguimos reafirmando.

LOS40: Echando la vista atrás, tienes una carrera repleta de personajes de lo más queridos para el público, desde el de ANHQV a Las señoras del HAMPA. En tu propia perspectiva, ¿eres capaz de ver lo icónicos que han sido?

M.A.: Sientes que hay muchas veces que eres muy afortunada, porque justo aciertas con un personaje que le gusta a mucha gente que se siente representada. Me siento afortunada porque siguen contando conmigo para participar en proyectos, y sobre todo proyectos chulos como puede ser Las señoras del HAMPA, Vergüenza, o ahora Espejo espejo; y me dan la posibilidad de seguir creciendo e investigando tratando de romper mis límites. Pienso que soy una privilegiada porque tengo muchos compañeros que que les cuesta llegar a fin de mes, y que de repente tienen que estar haciendo cosas que tampoco les agrada mucho, y que y que sobre todo gente de mi generación o mayor tampoco está tan fácil la cosa. Es verdad que ha habido un resurgir por las plataformas, y porque se está haciendo mucho, pero bueno, eso no quita que siga habiendo compañeros que los que lo estén pasando mal.

Espejo Espejo está ya disponible en cines.