Los musicales que no te puedes perder en Madrid y Barcelona

Las obras musicales son aquellos espacios donde poder disfrutar de unas actuaciones de infarto que mezclan interpretación, canto y baile, y que nos dejan las emociones a flor de piel. Madrid y Barcelona son los lugares con más espectáculos de este estilo en España y que, además, tienen a una cantera increíble de actores y actrices dignos de admirar. A continuación, tres musicales que no te puedes perder en cada una de estas ciudades:

Madrid

El Guardaespaldas, El Musical

El Guardaespaldas, El Musical es una de las obras que ha vuelto a los escenarios en Madrid, concretamente, al Espacio Ibercaja Delicias, y que está protagonizado por Octavi Pujades y Mireia Mambo. Está basado en la película con el mismo nombre de Whitney Houston y Kevin Costner.

El musical es un thriller romántico que cuenta la historia de Frank, un ex guardaespaldas de presidentes que es contratado para proteger a una artista llamada Rachel porque está recibiendo amenazas de muerte. Durante este trabajo, ambos personajes se enamoran.

Durante el musical se pueden escuchar los grandes éxitos que interpretaba Whitney Houston durante la película, como I Wanna Dance with Somebody, I Will Always Love You y Queen of the Night.

La nueva temporada de El Guardaespaldas, El Musical estará disponible hasta el 29 de mayo en el Espacio Ibercaja Delicias.

Fama, El Musical

Después del éxito en Barcelona, Fama, El Musical aterriza en Madrid para trasladar la pasión y admiración por la danza. Un fenómeno de cultura pop del que se puede disfrutar en el Teatro EDP Gran Vía y que, próximamente, tendrá gira nacional.

Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que sueñan con hacer la audición que les permita entrar en la prestigiosa escuela de artes escénicas High School for the Performing Arts. Desde el primer momento en el que entran en el aula son advertidos de que se necesita más que ilusión para conseguir tener éxito y fama.

Una historia llena de emoción, amistad y mucha lucha por conseguir aquello que tanto se desea. “Fama es un espectáculo que se ha hecho por todo el mundo, un éxito mundial que sigue triunfado después de cuarenta años y que lo seguirá haciendo en el futuro”, explica el productor del musical, Jorge Arqué.

Fama, El Musical estará en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid hasta finales de junio para después recorrer toda España.

Tina, El Musical

Tina, El Musical es un homenaje a Tina Turner, una artista que tuvo que desafiar los límites del racismo, sexismo y otros tipos de discriminación para convertirse en un auténtico icono de la música.

Es una obra escrita por Katori Hall, en donde se cantan varios temas conocidos de la cantante. La propia Tina Turner es la coproductora del musical que lleva su nombre. “Es muy importante para mí poder compartir mi historia completa. Este musical no se trata de mi estrellato: se trata del viaje que hice para llegar allí”, declaró la artista.

Las funciones de Tina, El Musical se realizan en el Teatro Coliseum. ¡No te lo pierdas!

Barcelona:

Forever Young

Forever Young es un espectáculo divertido y para todos los públicos que trata la historia de siete jóvenes actores que se interpretan a sí mismos, pero con una visión de cómo serían dentro de 40 años cuando estén viviendo una residencia.

Una obra que te sacará una sonrisa y que está protagonizada por Rai Borrell, Llorenç González, Irene Jódar, Mercè Martínez, Anna Mateo, Marc Pujol y Lucía Torres. Todas las funciones se hacen en el Teatro Poliorama de Barcelona.

Company, El Musical

El Teatro Apolo acoge las funciones de este musical de Broadway llamado Company, El Musical. Una comedia que ya protagonizó Antonio Banderas y que en esta ocasión lo estará por Roger Berruezo.

¿Es mejor vivir soltero o en compañía? Esta es la cuestión que se hace el protagonista de la obra, Bobby, el día de su cumpleaños. Una comedia que pone en el aire la pregunta de si existe un tiempo limitado para encontrar la felicidad a través de varios personajes muy distintos entre sí.

La obra estará disponible hasta finales de junio de este 2022.

Forever. The Best Show about the King of Pop

Si eres un fanático de Michael Jackson este es tu musical. El próximo 27 de mayo se estrena en el Teatro Coliseum de Barcelona una obra dedicada al Rey del Pop y que estará disponible hasta el 19 de junio de este mismo año 2022.

Es el musical oficial de Jackson Family Foundation, la cual asegura que es “el mejor espectáculo del mundo sobre Michael Jackson”. Una obra donde se cantarán y bailarán algunos de los temas más importantes de uno de los artistas más relevantes del siglo XX y que te dejará las emociones a flor de piel y te pondrá a bailar a parter iguales.