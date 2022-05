Entrevista a Karam: “Formaría un dúo con Sebastián Yatra. Es muy polifacético”

Karam es uno de esos artistas que te demuestran que aunque muchos lo conozcan por su música dentro de la escena urbana, sus gustos van más allá. Influenciado por las canciones de Freddie Mercury y enamorado del talento de El Barrio, el artista venezolano es todo un melómano.

Charlamos con Karam, que ahora presenta su nueva versión de Tu Piel Morena, el himno de los míticos Viceversa. ¿Cuál es su primer recuerdo con la música? ¿Qué se lleva de su etapa como parte de la boyband Duo2? ¿Qué saca positiva y negativamente de la industria de la música? Lo conocemos.

Pregunta (P): Hola, Karam. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer un poco sobre ti. ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la música?

Respuesta (R): Yo creo que desde muy pequeño. Ya desde muy niño estaba tocando la percusión, tocaba tambores que me regalaba mi abuelita. Aparte, vengo de padre músico. Creo que lo llevaba en la sangre.

P: ¿Crees que sin el piano que te regaló tu abuela y todos estos instrumentos te hubieses adentrado en la música?

R: Creo que a lo mejor no. Yo creo que también es fundamental el apoyo de la familia siempre, el apoyo de la gente que confía en ti. Yo mostré siempre mi oído musical. Me la pasaba tocando, me inventaba baterías y hacía guitarras de mentira. Yo creo que eso lo pilló mi abuelita y mira, me regaló mi primer piano, empecé a aprender solito y viendo y copiando lo que veia. Y mira, a día de hoy toco algunos instrumentos, entre ellos el piano.

P: ¿Cómo te pones a trabajar en un tema?

R: Muchas veces son vivencias ajenas, a veces, las que veo en la calle... Para llevar a cabo la letra, realmente lo que siempre necesito es una melodía. Yo soy de los que necesita una melodía. En lo que yo ya tengo la melodía empiezo a hacer letras. A veces también tengo la letra con la melodía que me sale caminando, en el hotel, o donde esté. Pero siempre maquino primero la melodía. Tarareo a veces muchas cosas.

P: Traes tu homenaje a Viceversa con la nueva versión de Tu Piel Morena. ¿Cómo surge?

R: Yo ya estaba buscando un tema veraniego. Soy una persona que le gusta mucho lo cañero. La compañía me comentó que esta canción en su época en España había sido un batacazo, un palazo. Tiene 30 años, recién los cumple. Cuando me presentaron el coro... sé que llevarlo desde el género que venía, del pop urbano a lo moderno no fue fácil. Pero conté con un productor que lo hizo posible, como es Juanma Leal, que es un productor de productores. Y aparte con la compañía trabajamos en conjunto y mira, salió este tema que está dejando muy buenas sensaciones.

P: ¿Qué artistas te han influenciado en tu carrera?

R: La verdad si tú supieras que yo no soy tanto de música urbana... La gente lo pensaría pero sí que hay un cantante que ha sido Vico C, pero yo más que todo de Freddie Mercury, los Beatles... La gente piensa que no pero sí me he influenciado mucho de lo que es el rock and roll, la balada, lo alternativo. La gente piensa que Karam escucha reggaeton todo el día pero no. Han sido muy importantes para mí. Freddie Mercury era un hombre muy creativo. Te hacía cualquier cosa con la música, desde un techno pop a un rock hasta una balada. Y aprendí muchas cosas en cuanto a tema musical. No hago lo mismo y no es comparativo para nada.

P: ¿Cómo definirías el estilo de Karam?

R: Si tengo un estilo por definirlo pues soy un artista obviamente urbano pero urbano completo. Un poco pop, un poco reggaeton, un poco R&B... si tú ves mi itinerario de canciones que tengo en mi playlist hay un poco de todo. Yo creo que soy un artista multigénero. No me defino con un género como tal pero sí que bueno, todo lo que hago tiene esa mezcla de urbano tropical así que es lo que llevo.

P: Formaste parte de la boyband Duo2. ¿Qué te llevas de esta etapa?

R: Me llevé mucho aprendizaje vocalmente porque era una banda polifónica, una banda de mucho trabajo vocal, de mucha polifonía. Era algo así tipo voice instrument que era una banda de cuatro chicos. Por eso el nombre de la boyband. Tuvimos mucha gira en lo que es mi país, mi país natal. Tuvimos muchas buenas sensaciones. Me llevo de ellos todos esos buenos momentos, lo que aprendí musicalmente.

P: Después también estuviste en el duo Mauro y Jota. ¿Con qué artista formarías un dúo actualmente?

R: Formaría un dúo con Sebastián Yatra. Me gusta mucho, es muy polifacético. Acaba de sacar un tema con Orozco en balada.

P: Con tantos años en la industria. ¿Qué dirías que es lo que sacas positiva y negativamente?

R: Lo positivo, todo. Porque todo es aprendizaje y cada cosa que es buena que me pasa es algo que se queda en el recuerdo y presente. Lo negativo, la envidia. Este mundo se mueve mucho la envidia y es lo único que yo quitaría. Solo eso.

P: ¿Cuál ha sido tu mayor cambio?

R: Venirme a España. Ha sido un cambio muy radical pero se me han abierto las puertas. España me ha recibido bastante bien, la verdad. Y muy contento con lo que está pasando. Estoy en 50 virales de España. En Tiktok ahora ahí con Tu Piel Morena lo que se está viendo. La gente puede ver lo que está pasando con este tema. Ustedes son parte fundamental de lo que me está pasando.

P: ¿Qué te queda por conseguir?

R: Todo. Yo creo que aún no tenemos nada. Yo creo que al final de cuentas cuando queremos algo y lo deseamos y lo tenemos, después nos sentimos vacíos. Entonces por eso yo creo que lo que me falta por conseguir es todo. Si llegara algún día el éxito, ese éxito tan anhelado, a nivel de cosas grandes yo creo que seguiría queriendo más y más pero yo creo que más que todo es el respeto, el mantenerme, el seguir teniendo el cariño de la gente. Es lo que más quisiera de todo esto. Que se me controle ese ego de artista que la gente a veces pierde en el camino. Espero no ser yo uno de esos.

P: Hay otros artistas venezolanos como Danny Ocean, Nacho, Corina Smith y tú, entre otros, que estáis dando de qué hablar a nivel internacional. ¿Cómo lo estás viviendo?

R: Gracias por considerarme de ese gremio. Claro que sí, hay mucho talento y están saliendo cada vez más. Yo estoy impresionado. Desde hace un tiempo para acá por la situación se destapó el mercado nuevamente en Venezuela. Spotify lo consideró territorio musical porque antes en Venezuela no se podía tener Spotify. No era considerado un territorio. Ahora mismo está empezando a haber shows, antes no había festivales. Ahora está yendo todo el mundo. Hace poco estuvo Sech, Myke Towers, Justin Quiles... las cosas se están poniendo muy buenas. Eladio Carrión estuvo hace muy poco. La verdad es que la cosa se está recuperando. Hago un inciso. No por la situación ni económica ni política porque yo no me meto en eso, pero sí musical.

P: ¿Has escuchado a algún artista español?

R: Escucho mucho El Barrio, pero muchísimo. Me encanta. Y bueno, también Orozco.

P: ¿Tienes algo preparado con alguno de ellos?

R: Pues sí. Se están haciendo preparativos con algunos... eso lo lleva la compañía. Este tipo de colaboraciones. Pero bueno se está estudiando alguna cosa. Eso ya sale a la luz. A lo mejor te damos la primicia.