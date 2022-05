Taichu y Tiago PZK hablan de las consecuencias de la fama en ‘Fashion Diller’: mira el vídeo

Si Taichu y Tiago PZK triunfan con sus respectivos temas, unir sus talentos en uno mismo se convertiría en una auténtica explosión musical, ¿no es así? Pues prepárate porque ambos artistas han traído su primera colaboración juntos: Fashion Diller.

Con un estilo muy disruptivo y con una gran versatilidad, estos dos argentinos combinan sus voces para hablar sobre la influencia que tienen dos celebridades sobre la sociedad y las consecuencias que les trae la fama. La privacidad es algo que desaparece, o al menos eso es lo que han demostrado en su videoclip.

Sí, Fashion Diller viene acompañado de un clip en el que se ven a Taichu y Tiago PZK como iconos de la moda, cansados de los fotógrafos que no paran de perseguirlos. Deciden vengarse pero acaban arrestados. "No los trago los mastico como un chicle; Vivo en un desfile, exhibo lo que no se vende; Me busca la prensa, me llama la fama", dicen algunos de sus versos.

Taichu y Tiago PZK lanzan Fashion Diller / Dale Play Records

El lanzamiento de Fashion Diller ha tenido una gran acogida entre sus fans. Y es que todos esperaban la llegada de esta unión musical. Cuando se ha hecho posible, no han tardado en revolucionar a todos ellos.

Y es que Taichu se ha convertido en una de las mayores promesas de la escena a nivel internacional. Cuenta con un flow diferente y una pasió por la moda y la cultura pop alternativa. Esto la hace muy especial. La argentina cosecha gracias éxitos en su carrera, algo que tiene en común con su chico Tiago PZK, que no para de sonar en las listas internacionales.

Ahora ambos se unen en una canción que no ha tardado en convertirse en la banda sonora favorita de todos sus fans. ¿Ya la has escuchado?