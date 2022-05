Billie Eilish, Ariana Grande, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y más, en defensa del derecho al aborto en EE UU

Más de 100 artistas que viven en Estados Unidos han firmado a favor del derecho al aborto en Estados Unidos después de que se filtrata la intención del Tribunal Supremo de eliminar el derecho al aborto libre y seguro en varios estados del país norteamericano. Billie Eilish, Ariana Grande, Miley Cyrus, y Olivia Rodrigo son solo una pequeña muestra de los más de 100 artistas que han salido en defensa del derecho al aborto de las mujeres en suelo estadounidense

El mundo de la música se ha movilizado al igual que muchas organizaciones de defensa de derechos de las mujeres ante lo que supone un claro ataque a las libertades sexuales. El propio Tribunal confirmó que el borrador es real por lo que la polémica ha saltado al foco de la primera línea de la actualidad.

Paramore, Camila Cabello, Selena Gomez, Shawn Mendes, Demi Lovato, Lauren Jauregui, Meghan Trainor, Rage Against the machine... prácticamente no queda artista que no haya manifestado con su firma la indignación ante un retroceso en los derechos individuales de las mujeres en Estados Unidos.

El objetivo de esta petición al Congreso de los Estados Unidos es una firme legislación que mantenga y respete el derecho al aborto libre. Esta plataforma ha convocado además varios actos y manifestaciones a modo de protesta contra lo que consideran un ataque intolerable a la mujer por parte de la sociedad más conservadora del país.

Finneas, Halsey, Mitski, Phoebe Bridgers, Rina Sawayama, Weyes Blood aparecen en el listado. Pero no se trata solo de una movilización musical sino también de las diferentes artes y sectores del entretenimiento. Entre ellos destacan nombres como Ariana DeBose, Asa Butterfield, Charlie Plummer, Dylan O’Brien, Joey King, Paul Mescal, Taissa Farmiga, Thomas Doherty y Tommy Dorfman, quienes apoyaron el derecho a mantener el aborto seguro y legal en Estados Unidos.

"El aborto sigue siendo legal. Sigue siendo tu derecho. Pero la Corte Suprema está preparada para terminar con su derecho constitucional al aborto. Nuestro país enfrenta una crisis de acceso al aborto. Para este verano, 26 estados podrían tomar medidas para prohibir el aborto, lo que afectaría a 36 millones de mujeres, además de más personas que pueden quedar embarazadas. Esto es personal" explican desde la organización Bans off our bodies y Planned Parenhood Action.