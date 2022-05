Elton John: La primera gran estrella occidental en la Unión Soviética, hoy jura que jamás volverá a Rusia

Con el "corazón roto" por "la pesadilla" que vive la población de Ucrania, Elton John ha jurado que nunca más volverá a actuar en Rusia. “Pequeño cabrón. Le odio", fueron las palabras que la leyenda del pop dedicó a Vladimir Putin. La situación era muy distinta cuando, más de cuatro décadas atrás, se convirtió en la mayor estrella de rock occidental que visitaba la Unión Soviética. El 20 de mayo de 1979, Sir Elton aterrizaba en Moscú y protagonizaba un evento de especial trascendencia cultural y política. Según el Embajador británico en Moscú, los ocho conciertos del británico, supusieron "el mayor avance en las relaciones entre Oriente y Occidente desde que Khruschev visitó Hollywood en 1959".

Un poco de historia

Leonid Brézhnev era el máximo dirigente de la Unión Soviética cuando Elton John hizo historia y se convirtió en una de las primeras estrellas del rock occidental que actuaba en la URSS. En medio las tensiones de la Guerra Fría, fue una demostración de tolerancia en torno a la cultura occidental por parte de las autoridades comunistas. Y, obviamente, un acto de propaganda de cara a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Posteriormente, en su biografía oficial, el artista reconoció que: "... mi visita fue una pérdida de tiempo. Seis meses después, invadieron Afganistán".

Elton John actúa en el Olympiysky stadium de Moscú en 2009, años después de su gran éxito en Rusia. / Sergei SHAKHIDJANIAN/AFP via Getty Images

Cliff Richard y Boney M

John insiste en que él fue el primero que viajó tras el Telón de Acero porque fue el primero que lo solicitó: “Querían que Paul McCartney, Eric Clapton, Neil Diamond, Nana Mouskouri y Pink Floyd fueran a Rusia”, dijo en Associated Press. “Lo cierto es que es que nos dijeron que la única razón por la que más gente no tocaba allí era porque, simplemente, no había pedido permiso”.

Pero no es cierto. Él no fue el primer artista occidental que visitaba tierras soviéticas. Antes ya lo habían hecho Cliff Richard (en 1976) y Boney M (en diciembre de 1978). Sir Cliff reivindica que es “la primera ‘pop star’ internacionalmente conocida que cantó en Rusia”, dijo en Express. Hizo dos conciertos: en Moscú y en Leningrado (actualmente San Petersburgo). Por su parte, los intérpretes de Rasputín hicieron 10 conciertos en Moscú y recibieron permiso para rodar sus videoclips en la Plaza Roja.

Posiblemente, como asegura la revista Billboard, John fue "el primer artista consagrado de rock que aparecía en la URSS".

“Quería ver a gente diferente de todo el mundo”

"Decidimos tocar en sitios en los que no habíamos estado antes” reveló el cantante en United Press International. "Habitualmente, la gente del rock va a lugares en los que puede ganar dinero, pero yo estaba ya cansado de hacer eso. Quería ver a gente diferente de todo el mundo”. Con ese objetivo en mente, Elton John realizó ocho conciertos que formaban parte de ‘A Single Man Tour’ (título de su duodécimo álbum de estudio de 1978): cuatro en el Great October Hall de Leningrado (entre el 21 y el 24 de mayo), seguidos de cuatro más (entre el 25 y el 28 de Mayo) en el exclusivo Hotel Rossya de Moscú. En cada show, John aparecía solo sobre el escenario con un gran piano Steinway, seguido de un segundo set con Ray Cooper acompañándole con diferentes instrumentos de percusión. En total, dos horas.

La demanda de entradas para los ocho conciertos fue alta. Costaban 8 rublos, la media del salario diario en la Unión Soviética, pero sus discos no se vendían

John llegó a Moscú el 20 de mayo de 1979. Le acompañaba una comitiva que incluía a sus padres y a su manager John Reid. El grupo fue trasladado a la estación de tren y viajó toda la noche a Leningrado. El equipo fue transportado en camión desde Europa.

“¿Cómo es posible que mis discos no se vendan aquí?”

La demanda de entradas para los ocho conciertos fue alta. Costaban 8 rublos, la media del salario diario en la Unión Soviética. En torno al 90% de las localidades fueron para los miembros ‘senior’ del Partido, diplomáticos y oficiales militares. El resto cambió de manos en el mercado negro por más de 25 veces del precio oficial. John terminó enfadado con los periodistas que le hacían preguntas que él consideraba estúpidas y le impactó saber que solo unas pocas personas habían escuchado su música. “¡Es increíble!” ¿Cómo es posible que mis discos no se vendan aquí?” preguntó el artista, supuestamente ajeno al hecho de que el pop occidental en ese momento solo se obtenía en el mercado negro y a precios muy altos.

La aventura rusa de Elton John no estuvo exenta de contratiempos. Era un verano excepcionalmente caluroso y su alojamiento no estaba preparado para las altas temperaturas. “En esos días, incluso la palabra ‘aire acondicionado’ apenas se conocía en la URSS”, explicaba Denis Azarenkov, un miembro del Club de Fans del artista que acudió a uno de esos conciertos. La comida tampoco fue de su gusto: “La comida era indescriptible, 157 variedades de sopa de remolacha y patatas. Si esto era lo que servían en los mejores hoteles ¿qué demonios comía la gente normal?”, escribía John en su autobiografía.

“Miles de personas coreando mi nombre”

En contraposición a lo caluroso del clima, la respuesta del público fue más fría de lo esperado. Cuando el 21 de Mayo de 1979, Elton John salió al escenario del Great October Hall (con capacidad para 4.000 personas) pensó que le llevaría algún tiempo ganarse al público. Y al principio de su actuación, las cosas no fueron bien. La recepción era fría y muy diferente a lo que él estaba acostumbrado. El público permanecía sentado, inmóvil. Solo aplaudían respetuosamente entre una canción y otra.

Sin embargo, hubo algunos fans valientes y emocionados – algunos de los que habían pagado más de 150 dólares por la entrada – que corrieron y se acercaron al escenario. “Lanzaban flores y pedían autógrafos entre una canción y otra”. Cantó Your song, Bennie and the Jets"... o su versión de los Beatles que le habían prohibido: ”Me dijeron que no cantara 'Back in the USSR', pero, por supuesto que la canté. Si la KGB me había estado espiando, no me había espiado lo suficiente como para saber que una de las maneras más rápidas de conseguir que haga algo, es decirme que no lo haga", relata Elton John en ‘Me’.

Ya al final del periplo, “después del show en Moscú, había miles de personas coreando mi nombre, muchas más de las que habían estado viéndome. Desde la ventana del vestuario, les lanzaba flores que ellos me devolvían. Mi madre me dijo, ‘Sería mejor que les tiraras un tomate’ en recuerdo a nuestro festín”.

Tras los conciertos, A single man se convirtió en el primer álbum de Elton John publicado oficialmente la Unión Soviética. Con un ligero cambio: se tituló Elton John sings in Russian. El tour fue objeto de un documental: To Russia with Elton.

“Pequeño cabrón. Le odio"

La última vez que Elton John estuvo en Rusia fue en Diciembre de 2013, con Vladimir Putin en el poder. Su viaje a Moscú obtuvo una gran repercusión cuando criticó al gobierno por alentar "una despiadada homofobia". El cantante publicó una contundente carta en la que ponía de manifiesto que las leyes de propaganda homosexual en Rusia eran profundamente peligrosas para la comunidad LGTB. Y recordaba lo que le habían contado sus fans rusos, amenazados, insultados y atacados por ser gays.

Elton John es hoy uno de los muchos artistas que han jurado que no volverán a actuar en Rusia ni “para nadie vinculado con el régimen” (en referencia a sus lucrativos shows privados para oligarcas rusos). En su concierto de Febrero de 2022, en Nueva Jersey, manifestó que tenía el corazón roto por el terror que estaba sufriendo el pueblo ucraniano. Y añadió, en un claro mensaje a Putin: "Alguna gente es espantosa, absolutamente aterradora. No hay ninguna justificación para esto. Pequeño cabrón. Le odio".