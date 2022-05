La música de BTS salva vidas: historias conmovedoras de fans inspiradas en el arte de la banda

BTS se ha convertido en uno de los grupos estrella de la industria de la música. Es justo reconocer que el K-Pop es un fenómeno y que ellos han sido (y siguen siendo) grandes influyentes de él. Sus canciones viajan cada vez más lejos e inspiran a personas de todas las edades en todo el mundo.

Si hay algo que caracteriza a los temas del grupo es el importante significado que contienen. No solo hablan del amor, un tema que predomina en los contenidos musicales de las listas de éxitos. BTS se preocupan de lanzar un mensaje de apoyo a sus fans y a todo el que los escuche para así convencerlos de que no importa lo solos que se sientan, ya que ellos van a estar ahí cuando los necesiten.

Gracias a esto, numerosos seguidores han sido inspirados por sus letras, dándose una segunda oportunidad en la vida y cambiando su filosofía a una más positiva. Este es el caso de Mionna Johnson, una joven que siempre ha mostrado un amor profundo por la música de los surcoreanos. Su historia ha inspirado a muchos y ha demostrado que las letras de la banda de K-Pop va más allá.

BTS en los Premios Grammy / Axelle/Bauer-Griffin (Getty Images)

Mionna sufrió una muerte cerebral que la llevó a una lucha entre la vida y la muerte. Los médicos no confiaban en un buen resultado. Fue diagnosticada con una malformación arteriovenosa que es conocida como MAV. Esto impide una óptima circulación de óxigeno y un buen flujo sanguíneo al cerebro.

Estuvo hospitalizada durante 119 días conectada a cables que la intentaban mantener con vida. Mionna cayó en coma, pero su madre no se dio por vencida. Le ponía canciones de BTS para estimularla, ya que era consciente de que su música la inspiraba día a día. Misteriosamente, cuando los médicos no tenían ninguna fe de que despertara y se recuperara, Mionna lo hizo y su madre reconoce que gracais a la determinación de la joven y a la música, nuestra protagonista consiguió volver a la vida.

Pero la historia de Mionna no es la única que ha inspirado a los fans del grupo y ha demostrado que la música de BTS es capaz de salvar vidas, literalmente. En el portal de Aminoapps, una usuaria ha querido compartir también su experiencia. La joven asegura que sufría una gran depresión debido a la muerte de su abuelo. "Era una depresión tan grande que dejé de comer, no salía, me aparté totalmente de la gente, no dormía", recuerda.

Entonces, comenzaron a invadirles los pensamientos negativos y decidió acabar con su vida. Fue entonces cuando aparecieron los chicos de BTS. En una quedada con amigas, después de haber sido convencida por una de ellas, escuchó al grupo y no pudo parar de llorar. "Sabía que la pesadilla estaba terminando, que por fin habría encontrado la luz de mi camino... Eran ellos", señala. Se sinceró con su madre y ambas decidieron poner fin a estos pensamientos buscando ayuda psicológica.

"Es totalmente cierto lo que dice Namjoon. No importa el idioma, nacionalidad o cualquier otra cosa. No hay barrera que pueda haber entre ARMY y Bangtan. Amo a ARMY y Bangtan, isempre lo haré", concluye.

BTS en los American Music Awards / Kevin Winter (Getty Images)

Jesús es otro chico que ha querido compartir con todos su propia historia y demostrar que BTS no es solo una boyband exitosa a nivel internacional. Asegura que decidió adentrarse en ellos para conocer un poco más sobre su talento. Debido a esto se sintió libre de compartir pasión por BTS con una joven a la que había conocido recientemente. "Empezaron a meterse conmigo porque me gustasen los coreanos y la cosa fue aumentando", señala. Muchos dudaron de heterosexualidad, algo que se convirtió en objeto de burla.

Entonces en la cuarentena consiguió adentrarse aún más en el K-Pop. "Los adoro y gracias a ellos soy mejor persona. Y me han ayudado a valorarme un montón y que me importe una mierda ya lo que opinen de que me guste el kpop. Pd: Para todo el mundo, porque te guste la música coreana (Kpop) no tienes porqué ser raro, ni en caso de los chicos ser gay porque te guste un grupo de 7 coreanos", declara Jesús.

Con esto se demuestra que la música de BTS va más allá de melodías o historias de amor. La música de BTS salva vidas y eso es un hecho.