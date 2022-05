Tony Aguilar entrevista a Maneskin: “Si crees en ti, puedes llevar tu autenticidad allá donde vayas”

Maneskin es el mayor ejemplo de lo que los festivales de música como San Remo o Eurovisión pueden suponer para una banda. El grupo de rock italiano que hasta 2021 apenas si era conocido fuera de las fronteras del país transalpino, tras conquistar el festival de la canción se ha convertido de una de las formaciones de mayor proyección a nivel internacional. Antes de su regreso a la final de Eurovisión, Tony Aguilar ha tenido la oportunidad de entrevistarles para LOS40 Global Show.

Ellos mismos son conscientes de cómo la vida les ha cambiado después de conquistar al jurado y a los eurofans de todo el mundo. Su música conectó con el público y el resultado ha sido inmejorable: "Ha sido un año alucinante. Estamos muy felices y orgullosos de todo lo que ha pasado. No cambiaríamos nada. Estamos realmente felices y orgullosos de la experiencia de Eurovisión que fue el inicio de un nuevo capítulo de nuestra carrera. Estar de vuelta aquí significa mucho para nosotros".

Además de su talento, de sus letras y sus melodías, Maneskin se han convertido en el ejemplo de cómo romper esas barreras ficticias de los géneros que se crean en el imaginario colectivo: "Creo que si estás seguro de quién eres y tienes confianza realmente no importa dónde estés. Si crees en ti mismo, puedes ser tú mismo donde sea: en Eurovisión, en tus propios conciertos, en San Remo, en España, en Francia, donde sea... Creo que lo importante es ser uno mismo y estar seguro de lo que eres. Así puedes llevar tu propia autenticidad allá donde vayas".

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio confiesan sentirse "muy emocionados" ante esta nueva etapa musical que se abre en sus vidas. Una oportunidad que no van a desaprovechar como acaban de demostrar con su más reciente lanzamiento: "Creo que Eurovisión va a ser el inicio de un nuevo capítulo, de nueva música y de todas las cosas que van a llegar".

Supermodel, su nuevo sencillo

Como decimos, su nueva etapa musical ya tiene nombres y apellidos. Su nombre es Supermodel, su nueva canción creada y grabada en Los Ángeles donde el grupo se ha trasladado para lidiar con su popularidad europea. Y los orígenes de sus apellidos no cabe duda de que están en Smell like teen spirit de Nirvana al que homenajean en ese riff guitarrero que marca el ritmo en los primeros momentos de la canción.

"No lo hicimos a propósito. Nosotros tenemos un montón de influencias y obviamente Nirvana son parte de nuestro background pero si tu analizas la canción al completo puedes encontrar un montón de sombras. Puedes sentir California. Vivimos con diferentes influencias en ese momento y esta canción surgió de manera totalmente natural. Yo también pienso que desde el momento en el que se escribe una canción y la publicas la canción nunca más vuelve a ser tuya. Se la entregas al público y esa es una de las cosas más bellas de la música. La posibilidad de coger una cosa que ya existe e interpretarla de una manera completamente diferente. Es innegable que hay riffs que te salen por influencias directas. Como el riff inicial, no se puede negar. Pienso que una de las cosas más bellas de la música es precisamente la posibilidad de darle un significado, una intención completamente diferente al que ya tiene, y tiene sentido porque al final el tema desarrollará un gusto, un sabor, una textura completamente diferentes y creo que es una cosa muy bella que se puede hacer con la música y que se hace de hecho mucho. Influenciarse de otras cosas es un proceso casi necesario en el arte de hacer música y de algún modo, ese desarrollo, esos cambios rompen un típico esquema cíclico. Sucede de manera natural y es sano que ocurra. Me parece bello".

En este nuevo tema abordan el concepto de la fama y las celebrities que les ha tocado vivir en primera persona desde el momento en el que ganaron Eurovisión: "Yo no puedo hablar por todos nosotros pero yo solo vivo ese momento cuando actúo sobre el escenario y cuando finaliza el concierto y estoy solo sé que vuelvo a la realidad. Esta es la única forma de no volverme mentalmente loco porque si te sientes constantemente con esa sensación que tienes sobre el escenario, te pierdes la parte especial de ti mismo en el escenario. Para nosotros es más fácil tener los pies en el suelo porque somos cuatro y siempre estamos cuidando unos de otros. Creo que la diferencia para nosotros es que cuando estamos en el escenario la gente que tenemos enfrente está ahí por la música y no por nosotros como celebrities. Y nosotros somos felices de estar ahí porque les estamos mostrando nuestra música. Y cuando estamos fuera del escenario, somos simplemente gente normal. Es una mentalidad completamente diferente".

Maneskin, en Los Ángeles

Eurovisión ha sido una catapulta hacia la fama que Maneskin ha intentado manejar de la mejor manera posible. Casi desde el inicio de su reinado eurovisivo tuvieron que hacer frente a virales y acusaciones que no les hacían quedar como el mejor de los ejemplos. Todo ello sumado a su deseo de crecer les llevó hasta Los Ángeles donde han madurado una nueva etapa musical.

"Lo mejor de haber vivido allí ha sido la libertad de poder vivir en la ciudad naturalmente y hacer todo como si fuéramos adolescentes que estuvieran teniendo su primera experiencia en un país diferente. En L.A. hemos conocido a mucha gente y artistas muy interesantes. En un día normal hay tantas cosas que se pueden hacer... Además, es fácil rodearse de compañeros de la fotografía, del diseño, maquillaje, etc. Estar en Los Ángeles ha sido una experiencia increíble, porque es una ciudad completamente diferente a todo lo que habíamos conocido, visto y vivido antes. Sin duda, vivir en Los Ángeles te da vivencias y unas experiencias que en otros lugares no encuentras porque tiene una escena musical única que nos ha ayudado a afrontar el momento musical en el que nos encontramos" explican los miembros del grupo que han vivido la ciudad de diferentes e intensas maneras.

Y siempre con la vista puesta en la música y en la plataforma que les ha llevado hasta allí: "Nunca en mi vida había imaginado una recompensa tan importante como ir a Eurovisión. Sin tener ninguna expectativa, lo más importante para nosotros era poner nuestro producto, nuestra música sobre un escenario tan grande que te da una visibilidad diferente y te permite darte a conocer en países donde para nosotros hubiera sido imposible antes. Estamos muy felices por cómo fue y estamos muy felices de que ahora Eurovisión tenga todavía mucho más éxito. Es una competición muy importante en Europa y eso también es gracias a lo que nos ha pasado a nosotros".

El apoyo del grupo al pueblo de Ucrania

Maneskin ha sido uno de los grupos actuales que más clara y firmemente se ha posicionado contra la guerra en Ucrania. Sus manifestaciones públicas contra Vladimir Putin han sido muy virales y su apoyo al pueblo ucraniano es total ;"Creo que es un asunto en el que no hay términos medios, no ha escala de grises. Es una guerra injustificada e injustificable y por tanto, no hay espacio para la discusión. Es un completo error, se mire como se mire. Putin es un dictador moderno, pero un tirano al fin y al cabo. Pienso que sí, que lo volvería a hacer. Además, animo a que otros artistas lo hagan, ya que nosotros como artistas, como celebridades tenemos un poder muy potente como los grandes héroes pero, tener este poder requiere también de una gran responsabilidad y se debe utilizar de manera inteligente y justa. A través de nuestras canciones, con nuestra imagen, en los eventos que hacemos… con nuestro trabajo al fin y al cabo podemos hacer todo eso. Debemos utilizar nuestra voz para decirle al público, un público mayormente joven, cómo están las cosas y que se hagan una idea y para ello, debemos darle los medios. Es necesario tomar cartas en el asunto porque esta tendencia de ser neutrales para no perder a los de un lado o para ganar a los del otro la encuentro verdaderamente antiartística".

No cabe duda de que cuando esta guerra acabe, Maneskin tiene una cita con el público ucraniano. Porque uno de los objetivos a corto plazo del grupo es tocar donde nunca antes lo han hecho: "No hemos estado ni en Japón ni en Brasil, entre otros lugares. Y en la próxima gira iremos a un festival de Japón, que nos apetece mucho".