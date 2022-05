La serie turca 'Infiel' de Antena 3 destrona a 'Supervivientes' en la carrera por la audiencia

Las series turcas parecían haber moderado su éxito en los últimos meses tras las grandes cifras de adeptos que conquistaron en el pasado Mujer, Mi Hija y Love is in the air, pero una vez más, la ficción llegada de este país ha demostrado que el prime time es su lugar estrella con Infiel, la telenovela que emite los domingos Atresmedia en su cadena principal, convirtiéndose en lo más visto del prime time por encima de Supervivientes, el reality estrella de Mediaset.

Tal y como recoge la agencia dos30 especializada en la medición de audiencias de televisión, Infiel consiguió el pasado domingo 22 de mayo una cuota del 16% con 1.633.000 espectadores, medio punto más que lo que sumó Telecinco con su reality de supervivencia, que, con 1.511.000 televidentes perdió casi tres puntos de share anotándose su mínimo en esta franja desde que arrancó su nueva edición el pasado 21 de abril.

De esta manera, Antena 3 recupera el liderazgo del prime time del domingo sin necesidad de aumentar sus espectadores. De hecho, el thriller dramático que narra la historia de infidelidad entre una pareja bien asentada, bajó seis décimas su cuota de audiencia y perdió 33.000 fans respecto a la semana anterior.

TVE se lleva el tercer puesto en prime time

Después de los buques insignia de Atresmedia y Mediaset, el tercer puesto de la audiencia en el prime time del domingo fue para La 1, que se llevó un 9,4% de la cuota con 1.3 millones de espectadores viendo la pelícua de la semana, Las Crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo.

Por su parte, Cuatro logró un 5,8% de la cuota con la emisión del programa liderado por Iker Jiménez, Cuarto Milenio, La Sexta se quedó con un 3,7% con la emisión del formato Sin miedo: Mujeres contra Putin y el inicio de la nueva temporada de Love Island, en Neox se antotó un 1,4% de la cuota con 174.000 espectadores.



Minuto de oro para Antena 3

Además de batir durante la noche a Supervivientes, Antena 3 se anotó otro tanto este domingo 22 con el minuto de oro, que llegó exactamente a las 15:35 horas de la tarde cuando la cadena emitía Antena 3 Noticias 1. En este momento, 2.295.360 espectadores se sentaron a ver programa de noticias presentado por Matías Prats y Mónica Carrillo, quienes se llevaron el 20,3% del share en su franja.