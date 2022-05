¿Se puede vivir de las reposiciones de ‘La Que Se Avecina’? Carlos Areces y Malena Alterio nos responden

Si pones el canal FDF en la hora de sobremesa o de madrugada, lo más seguro es que te encuentres con La Que Se Avecina. La serie de Mediaset se repone hasta la saciedad todos los días en diferentes franjas horarias, y eso, aparte de sacar de quicio a quienes no son especialmente fans de la serie, les reporta un gran beneficio económico a los actores y actrices de tales capítulos.

La Ley de Propiedad Intelectual española hace que los profesionales de series como esta cobren los derechos económicos por cada vez que salen en pantalla, con la sociedad AISGE como administradora de tales remuneraciones. Con esta información, es innegable que los más beneficiados en España son el reparto de La que se avecina -y anteriormente, el de Aquí no hay quien viva-, pues son los intérpretes que más tiempo se pasan en la pequeña pantalla por día.

Teniendo en cuenta que una es la secuela moral de la otra -tuvieron que cambiar la trama y personajes, aunque respetaron a los actores en su gran mayoría-, y que sus capítulos se emiten por la mañana, por la tarde y de madrugada, la pregunta es de lo más tentadora: ¿Se puede subsistir económicamente gracias a estas reposiciones?

El periódico El Confidencial ya abordó este tema en 2018, contactando con representantes para desvelar una horquilla aproximada de lo que podían llegar a recibir algunos de los actores al final del año por parte de AISGE. Desvelaron que iba desde 20.000 a 50.000€, aunque no se pudo contrastar con la organización, según indicaron, por la Ley de Protección de Datos.

Ahora en LOS40 hemos querido informarnos al respecto con otros dos actores de la serie, Carlos Areces y Malena Alterio, que se encontraban en plena promoción de la película Espejo espejo cuando nos respondieron. Él lleva en LQSA desde 2019, mientras que ella abandonó tras la primera temporada de la serie. Eso sí, sus capítulos son los más repetidos de la serie.

Sus respuestas

"Yo no, porque ten en cuenta que en LQSA llevo cuatro temporadas y hay gente que sale en todas", empezaba contando. Tras explicarnos la labor de AISGE, el actor recalcó un caso que le pareció especialmente curioso: "Hace tiempo creo que esta entidad envió una nota a José Luis Gil felicitándole por ser la persona que más dinero en concepto de derechos de imagen cobraba, porque claro, ten en cuenta que José Luis Gil no solo lleva los 15 años de LQSA saliendo todos los días, también lleva los de ANHQV 15 años", continuaba.

A pesar de que no dio ninguna cifra, fue más concreto: "Lo cierto es que sí que se nota el incremento de entrar en LQSA, en derechos de imagen se nota un montón. Porque claro, al final yo antes de entrar aquí pues había hecho a lo mejor Águila Roja que bueno, pues sí, pero luego no tiene tanta reposición. Haces alguna película que, bueno, pues que con suerte luego la emiten en una en un canal a las 22:00h de la noche y ya está, pero el salto a LQSA es abrumador", zanjaba.

Malena Alterio, por su parte, no se distanciaba de lo dicho por su colega. "Ah no, en mi caso no no, porque aparte que hombre, durante un tiempo no te digo yo que qué es un un sueldito que te viene ahí en agosto que siempre es bienvenido para pagar Hacienda; pero pero también es como que por lo menos en mi caso yo creo que el de Carlos (Areces) como sigue trabajando será mayor que el mío, pero en mi caso como que bueno que ya no es tanto como era", respondía.