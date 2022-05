‘MasterChef 10’ cancela una prueba por primera vez por el “bochornoso” cocinado de sus aspirantes

Se dijo que MasterChef 10 iba a ser pionera en su historia por muchas razones, aunque cancelar una prueba antes de que acabase está claro que no se esperaba que fuese una de ellas. Todo pasaba en el quinto programa de la edición, que empezaba con un reto cuyo ingrediente conocían todos los participantes: huevos.

Eso sí, todo parecía quedarse en saber lo que era, no en cómo cocinarlo. Este alimento fue el gran protagonista de la prueba de carreras, en la que algunos participantes tenían que cocinar ciertos platos -con huevo, claro- lo antes posible para pasarle el testigo a sus compañeros, que esperaban para preparar otras elaboraciones distintas.

Sin embargo, hubo algo que no fue del todo bien. Luismi hizo que el tiempo se retrase notablemente, aunque cuando consiguió pasar el turno la cosa no fue más fluida. Todo esto llevó a una decisión nunca antes vista en el programa:

¡Histórico! El jurado cancela la prueba al ver que los aspirantes llevan más de tres horas cocinando #MasterChef10 pic.twitter.com/JCWfy9foJR — MasterChef (@MasterChef_es) May 23, 2022

Los jueces decidieron cancelar la prueba antes de que acabase, algo histórico que no había sucedido antes en ninguna de las diez ediciones emitidas en la cadena pública. Las recetas propuestas por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se les resistieron especialmente, algo que provocó su indignación.

"No saber hacer un triste caramelo, por no hablar de hacer un flan y no ponerle el huevo. ¡Eso ya ha sido fantasía! Son errores no de novato, más bien de persona que no le gusta la cocina", comentaba Cruz con su tono ácido habitual. Pese a que las elaboraciones eran muy populares, fue el postre más simple de todos el que provocó el enfado de los profesionales, y por el que decidieron pararlo todo.

Aunque si se atiende a la duración no es de extrañar: todos los concursantes estuvieron enfrentándose a la prueba en un total de 3 horas y 45 minutos, algo que hizo que los jueces se mostrasen especialmente agotados de esperar el resultado de la prueba. Y aunque el más criticado fue el flan, otros de sus argumentos fueron los huevos benedictinos que Luismi trató de hacer durante una hora y el soufflé que María Lo repitió hasta en tres ocasiones con el mismo fallo.