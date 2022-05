'Tommy': La “terrible historia de un abuso infantil” que salvó a The Who

"Lo has conseguido. Esto va a funcionar", le dijo Keith Moon a Pete Townshend. "Siempre supimos que Tommy iba a significar algo importante", corroboraba el guitarrista y compositor de la primera ópera rock de la historia. El 23 de Mayo de 1969, The Who publicaron un doble LP conceptual con 24 canciones sobre las diferentes etapas de la vida de un chico sordo, mudo y ciego. "La historia de un abuso infantil", explicó su creador. Y nadie mejor que él para hacerlo, porque el legendario músico inglés había sido víctima de maltratos físicos y abusos sexuales. Tommy fue una apuesta arriesgada: nunca antes se había hecho nada parecido. Pero The Who se jugaban su futuro y el órdago salvó su futuro. El éxito del álbum dio un vuelco a su carrera y proporcionó fama y fortuna para Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon.

Tommy, la salvación de The Who

Si Tommy no se hubiera hecho, The Who se habrían disuelto. Según Richard Barnes, amigo y biógrafo del grupo: "En 1968 parecía que estaban perdiendo fuerza. Tenían problemas". Hasta ese momento, eran una banda principalmente de singles pop y estaba empezando a costarles mucho llegar al top de las listas de discos, tanto en Inglaterra como en Reino Unido. Daltrey lo corroboraba: "Éramos una banda de singles que no iba a ninguna parte. Teníamos problemas internos reales".

Pete Townshend sabía que necesitaba algo arriesgado y diferente para salvar a la banda. Necesitaba un álbum de éxito y Tommy superó cualquier expectativa: "Siempre supimos que Tommy iba a significar algo importante". Aclamado por crítica y público, superó los 20 millones de copias en todo el mundo. Con cortes magistrales como Pinball Wizard, I'm Free o See Me, Feel Me, Tommy es el disco del que más orgulloso se siente su principal compositor: "Es tan exitoso y fue tan largo su alcance…", dijo en JamBase. "Fue la primera vez que realmente abordamos la idea de hacer un álbum como si fuera una pieza artística".

Thw Who, 1964 / Getty Images

"Es la historia de un abuso infantil"

Mayoritariamente escrita y concebida por Pete Townshend cuando apenas tenía 23 años, Tommy "es la historia de un abuso infantil", revelaba el guitarrista de la banda inglesa en el documental 'The story of Tommy'. La historia de un chico nacido durante la Primera Guerra Mundial que sufrió un shock y se quedó ciego y sordomudo tras el shock que le produjo ver a través de un espejo cómo su padre asesinaba al amante de su madre. Sus progenitores se desentendieron de él y sufrió malos tratos por parte de su primo, el cruel Kevin, y de su tío Ernie. El chaval, Tommy Walker, se convirtió en un 'mago' del pinball. Posteriormente, recuperó sus sentidos y se convirtió en una figura mesiánica por su 'curación milagrosa'.

El abuso infantil no es algo que generalmente se trate en la música pop. Y ese fue uno de los grandes logros de Tommy.

"No era exactamente mi historia"

Townshend nunca ha ocultado que sufrió abusos sexuales y físicos cuando era niño. En su libro de memorias de 2012, Who I am, escribió que su abuela materna, Emma Dennis, le negaba la comida y le metía la cabeza debajo del agua en una bañera cuando tenía entre cuatro y seis años, y cinco años después abusaron de él sexualmente dos líderes de los Sea Scouts.

Pete explicaba en 'The story of Tommy': "Por supuesto, no era exactamente mi historia. Era la historia de todos estos chicos que yo conocía, con los que crecí, todos ellos tenían experiencias muy muy similares, muchos de ellos, bastante peores que la mía". Y añadía "Mi experiencia como niño maltratado no es algo que recuerde con detalle. Tengo la sensación de que hay algo que me ocurrió cuando era niño. Algo erótico o sexual o inquietante u oscuro… por los sueños que he tenido y los recuerdos que tengo. Yo era muy, muy pequeño cuando viví con mi abuela. Y solo sé que pasaron algunas cosas extrañas".

"Lo encuentro demasiado duro"

En Tommy, Pete Townshend expresó su dolor personal y espiritual como nunca antes lo había hecho. El 1 de Abril de 2017, The Who interpretaron su ópera rock completa por primera vez en su carrera. Fue en un concierto benéfico (para Teenage Cancer Trust) en el Royal Albert Hall de Londres. En un momento de la actuación, confesó al público:

"Algunas de estas canciones son realmente duras de escuchar. Ya sabéis que abusaron de mí cuando era niño y encuentro muchas de estas cosas realmente duras de escuchar y realmente duras de tocar. Pero este es un concierto benéfico, para los chavales, para sacarles de sitios que son mucho peores de los que yo estuve, lo que me ocurrió no fue tan serio. Pero me jodió. Hasta que escribí Tommy. Y después, cuando escribí Tommy, pensé '¿de dónde viene todo esto?'. Y empecé a recordar. No voy a tocar Tommy muy a menudo. Lo encuentro demasiado duro".

Roger Daltrey: "Yo había sido Tommy"

Por su parte, Roger Daltrey asegura que se sintió identificado con Tommy en un momento de su vida, tres años antes de grabar el doble álbum. En una entrevista con Rolling Stone, el vocalista contó: "Cuando habíamos acabado de grabar el álbum, y estábamos haciendo los ensayos, de repente me di cuenta de que había estado sordo, mudo y ciego durante tres años. Ese había sido yo. Yo había sido Tommy. Me identifiqué totalmente con él". Daltrey añadía "La gente solía llamarme Tommy… y aquello empezó a fastidiarme".

En el documental sobre la historia de Tommy, Daltrey decía: "Cuando lo tocábamos en directo, me transformaba por completo. Lo agarraba por el pescuezo y me decía 'bien, vamos a dar vida a esta persona'".

Keith Moon: “Lo has conseguido. Esto va a funcionar”

"Estoy harto de hablar de Tommy, pero desde luego, no estoy harto de tocarlo", decía Keith Moon. En su autobiografía, Pete escribe: "El 31 de Marzo de 1969, estuvimos ensayando en una sala en West Ealing. Habíamos tardado cuatro días en darnos cuenta de que Tommy iba a ser una pieza maravillosa para tocarla en directo. Después del último ensayo, Keith me llevó a tomar un trago, me miró a los ojos y me dijo 'Pete, lo has conseguido. Esto va a funcionar'. Nuestros ensayos eran una revelación: la música de Tommy, cuando la tocábamos en directo, incluso en una sala vacía, generaba una extraordinaria energía, y parecía poseer un inexplicable poder que ninguno de nosotros había esperado o planeado".