El Gobierno aprobará la mayor oferta de empleo público de la historia con casi 30.000 puestos de trabajo

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Función pública ha cerrado este lunes un acuerdo con los principales sindicatos del país para lanzar la mayor oferta de empleo público de la historia de la Administración General del Estado con la creación de hasta 29.578 nuevos puestos de trabajo que incluirán, plazas de nueva creación, puestos de promoción interna y la consolidación fija de trabajadores interinos.

Así, tal y como ha informado la agencia Europa Press, de las casi 30.000 plazas que se prevé que se oferten este 2022, unas 15.880 serán de nuevo ingreso, lo que supone un incremento de este tipo de puestos de trabajo del 29% respecto a 2021. Además, cabe destacar que dentro de estas se incluirán 1.150 plazas para trabajar en los nuevos servicios de la Seguridad Social como es la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a la promoción interna, esta nueva oferta de empleo público contará con 9.591 plazas de promoción interna, y además contará con 4.100 puestos destinados a la estabilización del personal interino que trabaja en las instituciones y organismos públicos.

Oposiciones simplificadas

En el mismo momento en el que se conoció la noticia de la creación de esta gran oferta de empleo público, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que formó parte de la negociación con el Gobierno, aseguró a Europa Press que junto a los nuevos puestos de trabajo llegaría una agilización de los procesos selectivos.

Se prevé que en los próximos procesos de incorporación de empleados a puestos públicos los procesos selectivos se agilicen. Se reducirán los tiempos de publicación de convocatoria, los plazos de incorporación de los nuevos efectivos, los tiempos entre ejercicios y, en los próximos tres meses, los organismos y el Gobierno se han comprometido a revisar los procesos de promoción interna para simplificar y reducir los temarios de los sistemas de ascenso con el fin de lograr una cobertura más amplia de las plazas convocadas y garantizar así la carrera del personal público.

Con este objetivo, tal y como sostiene el sindicato CSIF, se simplificarán las fases de oposición reduciendo temarios y ejercicios. Además, desde que se realicen las modificaciones, se reservará la nota de la fase de oposición para las siguientes convocatorias en caso de que no se supere el proceso.

No habrá plazas en la Policía, el Ejército ni en Justicia

Aunque no se han detallado los organismos en los que se ofertarán estos nuevos puestos de trabajo, tanto CSIF como UGT y CCOO sí han querido recalcar que estos no se englobarán en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas ni en la Administración de Justicia, ya que estos organismos tienen abiertas sus propias negociaciones en las que se determinará o no un futuro refuerzo de personal.