Natti Natasha celebra el primer año de vida de su hija compartiendo las fotos familiares más tiernas

Natti Natasha dio a luz a su primera hija el 22 de mayo de 2021. Este fin de semana celebraba el cumpleaños de su pequeña Vida Isabelle que ha cambiado su vida en este último año. Tanto a ella como a Raphy Pina se les cae la baba con su pequeña que se ha convertido en el centro de sus vidas y de sus redes sociales.

“La realidad es que ni recuerdo quien yo era antes de ti, ni me interesa recordarlo, porque ahora me siento completa me siento plena, con solo mirarte los ojitos llenos de vida que me dan transmiten tanto amor”, aseguraba la orgullosa mamá.

“Nunca había conocido un amor tan real, TAN GRANDE! Tengo una muñecota de verdad que me impulsa a ser una mejor yo todos los días y a seguir luchando más que nunca por mi familia y por seguir logrando todo lo que me propongo”, compartía sobre la motivación de ser madre.

“Mamá y papá (mi muñecote) @raphypina te amamos, pero con el alma y has sellado para siempre nuestro amor. Aquí siempre vamos a estar para ti VIDA happy bday!!!!!”, le decía directamente a su pequeña.

Y todo esto lo escribía junto a un vídeo que recogía las fotos más tiernas de la pequeña en estos primeros meses de vida. Y sí, podemos ir viendo la evolución de recién nacida al bebé que es a día de hoy.

“Hermosa flor! Has nacido en un tiempo perfecto. Desde el día 1 que milagrosamente llegaste hemos estado 24 horas unidos a ti, tanto tus Padres, hermanos, familiares y ti@s. Eres un ser de esperanza de VIDA. Hoy todos celebramos tu primer añito y nos seguiremos disfrutando todas las etapas con la bendición de DIOS. TE AMAMOS DEMASIADO Tu Pa’s”, escribía el papá.

Primera fiesta

Los papás no han escatimado en nada para darle a su hija la mejor fiesta de cumpleaños. Parece ser que la niña que es fan de La granja de Zenón, pero lo cierto es que le han montado una fiesta por todo lo alto. Han recreado una granja para ella.

Sobre el vestido de la pequeña habría mucho que decir. El rojo siempre es un color que favorece, pero es posible que alguno pensara que era demasiado. Todos a juego, convertidos en granjeros.

Y no han faltado, incluso los animales reales que una granja ha llevado hasta el lugar del cumpleaños para que no faltara ningún detalle. Ponys, aves y cabras para que la pequeña se sintiera como dentro de su serie favorita.

Han puesto el listón alto para el segundo cumpleaños. Veremos el año que viene.