Olga Moreno enseña el resultado de su último retoque estético: “Mirad que mona me estoy poniendo”

Olga Moreno se ha convertido en uno de los rostros que más ha dado que hablar en Mediaset durante los últimos meses. La ex mujer de Antonio David Flores se convirtió en la última ganadora de Supervivientes, a pesar de toda la polémica que le rodeaba a su entonces pareja en España. Desde entonces, Olga ha pasado de ser un personaje secundario de la prensa rosa a la protagonista.

De este modo, a pesar de tener cuenta de Instagram solo desde hace unos meses, Olga ya cuenta con noventa mil seguidores y seguidoras. En su perfil, la malagueña muestra algunos de los aspectos de su día a día. ¿Y qué es lo último que ha querido enseñar? Nada más y nada menos el tratamiento estético al que se ha sometido.

Y es que Olga ha mostrado orguillosa en las historias de su Instagram su micropigmentación labial, resultado de un tratamiento que se ha hecho en una clínica de Torremolinos.

Olga Moreno ya se uso esta técnica antes de marcharse a Supervivientes 2021. Se trata de un tratamiento que tiene como objetivo que los labios siempre luzcan con un tono rojizo. De este modo, siempre parecerá que están pintados. No nos extraña que en Supervivientes siempre luciese con los labios como si estuviesen continuamente retocados. ¡Llevaba este tratamiento!

Ahora, Olga ha desvelado el secreto. Lo ha hecho desde la clínica, con una enorme sonrisa en la cara y promocionando la clínica de su amigo:

"Todo el mundo me pregunta por los labios que tenía cuando estaba en Honduras, pues vengo a retocármelos, porque se me quitó un poco el color. Ahora los veis muy rojitosm pero después se me irá bajando un poquito el color"

Además, Olga está súper contenta con el resultado. Y es que no ha tenido problema en halagar lo estupenda que se ve a sí misma: "Mirad qué mona y qué fantástica me estoy poniendo".

Olga Moreno muestra el resultado de sus labios / Instagram

No es el único retoque al que se ha sometido estos días

Hace tan solo unos días, Olga Moreno se sometió a una lipoescultura. Se trata de una operación estética que se hizo junto a Rocío Flores. Se trata de una intervención que hace que hace que parte de la barriguita se vea más lisa,

Además, tiene pendiente someterse de nuevo a una micropigmentación de los ojos. "Me lo hago todo ahora", ha dicho entre risas al final de los vídeos que ha compartido en sus historias.