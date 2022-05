España se prepara para recibir a Imagine Dragons

Imagine Dragons está a punto de comenzar su Mercury World Tour por Europa, tras haber terminado su paso por América. La gira de conciertos que han comenzado, con motivo de su último disco, pasará por España, tras cuatro años sin pisar nuestro país. Santiago de Compostela ha sido la ciudad elegida para realizar un show que promete ser todo un éxito y, por qué no, inolvidable.

El próximo 11 de julio, la banda liderada por Dan Reynolds visitará suelo gallego para cantar las canciones de su disco Mercury – Act 1. y otros éxitos del grupo como Beliver, Radioactive o Demons. El lugar elegido será Monte Do Gozo, una colina situada en Santiago de Compostela. Además, desde LOS40 no podemos estar más contentos de la visita de los estadounidenses porque somos la emisora oficial de este concierto. Además, Imagine Dragons también tocará en Madrid, el 7 de julio, pero en formato festival, ya que se encuentran dentro de la programación del Mad Cool Festival 2022.

El grupo también ha anunciado quiénes serán sus teloneros en este concierto de Santiago de Compostela. La banda canadiense de rock, Mother Mother, y el cantante gallego, Dani, abrirán este show tan importante en nuestro país. Las entradas para esta fecha ya están disponibles en las plataformas de venta de entradas. ¡No te quedes sin ellas! La gira europea de su Mercury Tour arrancará en breve y LOS40 estará presente en el inicio de esta.

Mercury – Act 1., su último disco

Imagine Dragons realiza la gira Mercury Tour con motivo del lanzamiento, el 3 de septiembre de 2021, de su último disco, Mercury – Act. 1. Este trabajo es el quinto de la banda estadounidense y contiene algunos temas como No Time For Toxic People, Follow You, Wrecked o Dull Knives.

Además, su gira por Europa coincidirá con el estreno de la segunda parte de Mercury Act, formándose así su sexto álbum de estudio. El 1 de julio de 2022, Imagine Dragons sacará en todas las plataformas, Mercury Act. 2., un disco que incluye 18 canciones, entre las que se encontrará Bones, su último tema lanzado este mismo año.