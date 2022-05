Premios ASCAP 2022: Camilo y Mike Towers los ganadores de la noche

La Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) vuelve a celebrar sus premios en honor a la música latina. El homenaje se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo, por lo que ya ha comenzado el reparto de los galardones entre los nominados. Entre ellos destacan Camilo y Myke Towers, premiados a Compositor del Año y Compositor/Artista del Año, respectivamente.

Esta organización se centra en reconocer el esfuerzo de los creadores y escritores que encabezaron las listas de éxitos dentro de la música latina en 2021. El objetivo de ASCAP, como la propia organización ha explicado, es “otorgar licencias y promover la música de sus miembros y afiliados extranjeros, obtener una compensación justa por la interpretación pública de sus obras y distribuir las regalías que recauda con base en esas interpretaciones”.

Premios 23 de mayo

Ya conocemos los primeros artistas premiados y los hits que han recibido galardones a mejor canción, incluso, a la editora musical del año. Los nombres más sonados de la noche fueron Myke Towers y Camilo, gracias a la relevancia musical que han conseguido.

El puertorriqueño se ha llevado el Premio a Compositor del Año por canciones como Diosa, Bandido (su sencillo triple platino), La Curiosidad, La Nota, Mi Niña y por su contribución a Pareja del Año, de Sebastián Yatra. Myke Towers ha conquistado las listas latinas y se le ha reconocido por sus “sinceros raps y múltiples éxitos”.

El artista colombiano ha recibido el galardón a Compositor/Artista del Año, destacando por sus cinco Latin Grammy y por las dos nominaciones al Grammy. Además, ha encabezado las listas de los Billboard Latin Airplay, Pop Airplay y Rhythm Airplay con Despeinada, su colaboración con Ozuna. Su último álbum, Mis Manos, incluye tres éxitos que han sido ganadores del premio ASCAP; Bebé, Millones y Vida de Rico. “La ilusión que me genera que esas canciones que nacieron de lo más honesto de mi ser puedan conectar con tantas personas, que me lleven a recorrer tantos lugares del mundo y que además, me regale momentos como este es indescriptible”, con estas palabras mostraba la ilusión y el cariño al recibir este premio.

Por otro lado, Dakiti, escrita por Mora y Jhay Cortez, ha sido premiada como la Canción Latina del Año. La misma que ya recibió otro premio de música pop ASCAP 2022 y estuvo encabezando durante 27 semanas consecutivas la lista de los Billboard.

Por último, el Premio a la Editora del Año se lo llevó Sony Discos Music Publishing, distinguido por los éxitos en los que ha trabajado, “la potencia editorial se lleva a casa el prestigioso honor por segunda vez consecutiva por sus principales éxitos latinos de 2021, incluidos "De Vuelta Pa' La Vuelta", "Ram Pam Pam", "Bandido", "El Problema", "Mi Niña, “Vida de Rico”, “Volví”, “Un Amor Eterno” y “Botella Tras Botella” entre otras canciones icónicas”.

Lista completa de los ganadores: https://www.ascap.com/latinawards22