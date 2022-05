Mónica Naranjo, sobre su nuevo disco Mimétika: “Os doy la bienvenida a mi put* cabeza”

Mantenerse en lo más alto de la industria durante treinta años no es nada fácil. Mónica Naranjo lo sabe bien y lleva toda una vida dedicada al mundo del espectáculo. Y no, no lloró, Aitana. La diva se ha convertido en uno de los rostros más míticos de la industria musical española, demostrando no solo tener una de las mejores voces del panorama nacional; también tener una de las presencias más magnéticas de la música.

Solo había que acudir a la rueda de prensa de su nuevo disco, Mimétika, para comprobarlo. Mónica se reunía este martes, 24 de mayo, junto a un grupo de periodistas en un céntrico restaurante de Madrid. Tras lanzar el primer adelanto, Ey, junto a Bunbury, la cantante mueve ficha y ha presentado su nuevo single: Polvo Vacío.

El siguiente single: Polvo Vacío

Polvo Vacío es una colaboración con Mastodonte, el grupo formado por el actor Asier Etxeandia y el productor Enrico Barbaro. Una canción con tintes épicos que es una auténtica fantasía. Eso sí, habrá que esperar hasta el 1 de junio para poder disfrutar del tema. De hecho, Mónica y Asier tienen que grabar todavía algunos planos del videoclip.

Lo más interesante de Polvo Vacío es que en un principio iba a ser una canción sin colaboración. Fue gracias a la iniciativa del actor lo que los llevó a grabar la canción juntos, tal y como han desvelado en la rueda de prensa. Ha sido Asier quien ha contado la divertida historia:

"Por amigos comunes, me llegó la información de que Mónica Naranjo quería hacer algo conmigo. Se me pusieron los pezones como escarpias. Me llegó una llamada a casa un día y era Iñigo para decirme que Mónica quería hacer algo conmigo. Quería que fuese el actor del videoclip. Me dio un poco de bajón porque esperaba que Mónica me dijera que quería sacar una canción con Mastodonte. Le dije que escuchasen el disco de Mastodonte y que me llamaran si les interesaba. Con todo mi coño"

Los dos artistas se han hecho grandes amigos, demostrando tener una gran química a la hora de crear canciones.

Sobre Mimétika

Parece que Mimétika va a ser todo un viaje sonoro. La artista ha desvelado que lleva dos años trabajando en este proyecto con mucho mimo:

"Lo de Mimétika ha sido algo maravilloso. Yo necesitaba tiempo para poder crear. Yo soy de las que piensan que la cocina es mejor a fuego lento. Eso es lo que hemos estado haciendo durante dos años, construyendo Mimétika. Normalmente, cuando expongo una idea a un equipo de trabajo, me dicen que me voy a dar una hostia. Todavía no me la he dado"

Normalmente, cuando expongo una idea a un equipo de trabajo, me dicen que me voy a dar una hostia. Todavía no me la he dado

Además, parece que, junto a Pepe Herrero, Mónica ha buscado nuevos sonidos:

"Partimos Pepe Herrero y yo de la composición. Intentamos coger esos sonidos que todavía la gente no estaba muy habituada. Son muy caracterísiticos y auténticos. Ey, por ejemplo, tiene un arreglo de rock alternativo. Lo que sige a Ey es Polvo Vacío".

Mónica ha asegurado que Mimétika es la evolución natural de su música, tras tres décadas dedicadas a este mundo: "

Los artistas tenemos más que nadie esa necesidad de evolucionar. Hay que seguir experimentando. Eso es Mimétika. Mimétika es una mezcla de muchas Mónicas. De toda esa experiencia de más de treinta años en la industria. Hemos hecho un cóctel y os hemos dado la bienvenida a mi puta cabeza"

Con Mimétika os doy la bienvenida a mi puta cabeza

Una portada de otro mundo

Para terminar, la diva española ha mostrado la increíble portada de Mimétika. Se trata de una foto que ha conseguido gracias al arte de Mimi Choi, una increible artista que consigue hacer todo tipo de efectos solo con maquillaje.

Sin duda, Mimétika tiene pinta de tener todo lo que necesitamos de Mónica Naranjo. ¡Nos morimos de ganas de escucharlo completo!