Ana Milán quiere aprender inglés en un mes y sorprende la variedad de ideas que le sugieren para conseguirlo

Aprender a hablar bien inglés es una de las asignaturas pendientes de muchos españoles. Pese a que ahora en los colegios se ha instaurado mayoritariamente el bilingüismo, todavía no hemos conseguido el nivel de otros países.

Todavía no hemos encontrado la fórmula mágica para lograr dominar otro idioma y tenemos que recurrir a distintos métodos para intentar lograr un buen nivel. Pero, ¿cuál es el que funciona de verdad?

Ana Milán es una de las que se ha propuesto mejorar su inglés y tiene la idea de marcharse al extranjero para lograr mejorar sus recursos. Pero claro, no se decide por el sitio. ¿Y qué ha hecho? Pedir ayuda, que eso siempre ayuda.

Pidiendo ayuda

“A ver, necesito una mano. Me gustaría marcharme 1 mes a estudiar inglés, sobre todo a hablarlo haciendo actividades. Alguien puede aconsejarme sobre destino, agencia o por experiencia? Gracias (Twiter haz tu magia o lo que sepas hacer)”, compartía en twitter.

En seguida le han llegado multitud de consejos. Los hay que le han recomendado aprender a través de la música, las películas, las series o los libros infantiles. Un clásico que tiene pinta de que no es lo que busca.

También hay quien le ha sugerido el nombre de un youtuber con el que asegura que aprenderá el idioma de una manera divertida. Otros han optado por la versión solidaria de hacer voluntariado en el extranjero.

Han salido a relucir varias agencias que organizan este tipo de inmersiones lingüísticas. E incluso hay quien le ha asegurado que en un mes es imposible aprender un idioma. Incluso James Rhodes se ha ofrecido y le ha sugerido empezar tomando un café.

Damián Molla, una de las hormigas del programa de Pablo Motos, tamibén ha aportado su propia idea: "Prueba Vaughan Town". Una idea que ha apoyado más de uno.

Interactuando con sus seguidores

Hay quien se ha ofrecido a irse con ella. “Con la firme promesa de no hablar NADA de español desde la T4 firmó YA”, contestaba ella. Y quienes le han aconsejado Dublín. “Es el destino junto con Canadá que más me apetece. Y en Dublin el inglés es muy “limpio”… Me recomiendas algo?”, interactuaba con otro seguidor.

No ha compartido cuál es la idea que más le han convencido, pero no puede quejarse de la colaboaració que ha recibido de sus seguidores. Hay quién dirá que están deseando que desaparezca y se pierda un mes por vete tú a saber qué país. Pero no, todo sea porque nuestros actores mejoren y puedan abrir puertas en el cine internacional. Aunque lo del inglés, va muchas veces, más allá de los temas profesionales.