El “problema” por el que El Gran Wyoming no pudo presentar ‘El Intermedio’

Pocas veces ha faltado El Gran Wyoming a su cita diaria con los espectadores de El Intermedio, desde que laSexta estrenara el programa en 2006, pero alguna vez tenía que pasar.

Ya ocurrió cuando el presentador se contagió de Covid el pasado mes de abril, y ha vuelto a ausentarse este martes, 24 de mayo. Como en aquella ocasión, Dani Mateo le ha sustituido y se ha sentado en su silla, pero antes ha informado a la audiencia de la situación:

“Los más avispados ya os habréis dado cuenta de que no soy Wyoming (...) Lo cierto es que ha tenido un pequeño problemilla de salud. Nada grave. Tranquilos sus fans y sus haters. Por obligación tiene que descansar. O bueno, eso sería si alguna vez se hubiera cansado”, dijo con su habitual sarcasmo.

Y añadió los tips que le había dado el presentador para ejercer su rol: “La verdad es que a mí me sigue imponiendo estar aquí, presentando un programa con una trayectoria tan larga. Él me ha dado unos consejos: hacer como que entiendes lo que dice Sandra, reírte de tus propios chistes y pelotear al público no falla nunca”.

Por el momento, no se sabe si la ausencia se alargará varios días o ha sido puntual.