Ricky Martin será el protagonista de la nueva comedia en Apple TV+ “Mrs. American Pie”

Ricky Martin se va a convertir en Robert, el protagonista masculino de la serie Mrs. American Pie para la plataforma de Apple TV+. Así lo ha confirmado el propio artista en Twitter y su oficina de representación en Puerto Rico, como “exclusiva”.

Este nuevo proyecto está basado en una novela de Juliet McDaniel y trabajará junto a Kristen Wiig, que dará vida a Maxine Simmons, una ex reina de la belleza que busca entrar en la exclusiva sociedad de Palm Beach. Alison Janney y Laura Dern, también formarán parte de la producción de la película.

Ya conocimos la faceta del puertorriqueño en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story con el papel de Antonio D´Amico, además de otras producciones como American Dad, Vacaciones en el Mar y Médico de Familia. Según el medio estadounidense Deadline está empeñado en crear su propia carrera también en el cine y, de momento, va por buen camino.

La serie está dirigida por Tate Taylor y constará de 10 capítulos, con un argumento basado en la vida de Maxine Simmons y grabado en Estados Unidos. Una comedia que nos hará reír y que afianzará la carrera de Ricky Martin dentro del cine.

En la industria musical ya ha triunfado con sus múltiples éxitos y grandes colaboraciones como Livin´ la vida loca, La Mordidita, Vente pa´ca o Canción Bonita junto a Carlos Vives. Ha ganado multitud de premios en todos los años que lleva dentro de la música, por ejemplo, en los Latin American Music Award por Gira del Año.

Qué piensan sus fans

Con una noticia así los fans del cantante no podían no dar su opinión al respecto. Muchos de los comentarios que ha recibido son de felicitaciones, no pueden esperar a que publique la fecha y en muchos casos, piden sugerencias: "Por favor, que no utilicen actor de doblaje si traducen la serie al español".

Está claro que el público lo que quiere es escuchar la voz del artista, algo en lo que han coincidido muchas opiniones. Estamos acostumbrados a escuchar ese acento que tanto nos gusta, cómo no lo íbamos a poder disfrutar en esta nueva serie.

Martin protagonizará Mrs. American Pie como el protagonista masculino, Robert, y es el último en ser agregado a una lista de actores que incluye a Kristen Wiig, Alison Janney y Laura Dern para la serie que es producida por Dern para APPLETV+ pic.twitter.com/N7HEPM7OFV — Ricky Martin (@ricky_martin) May 23, 2022

Sinopsis oficial de Mrs. American Pie

Mientras Maxine intenta cruzar esa línea impermeable entre los que tienen y los que no tienen, la Sra. American Pie hace las mismas preguntas que todavía nos desconciertan hoy: ¿Quién se sienta en la mesa? ¿Cómo obtienes un asiento en la mesa? ¿Qué sacrificarás para llegar allí?