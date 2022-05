Steven Tyler ingresa en rehabilitación tras una recaída en su adicción a las drogas

Malas noticias para los fans de Aerosmith. Según ha informado la banda en sus redes sociales, el cantante y frontman Steven Tyler ha entrado en rehabilitación voluntariamente tras una recaída en su adicción a las drogas. Por este retiro, la agrupación ha tenido que suspender parte de su residencia en Las Vegas, que tenían programada durante los meses de junio y julio de este año.

"Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años", comunicaron en sus redes sociales. "Después de la cirugía del pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó e ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación", continua el anuncio.

"Seguiremos con nuestras fechas de 2022 a partir de septiembre y les informaremos de cualquier actualización tan pronto como podamos", explicaron los otros integrantes del grupo: Joe Perry, John Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford. "Estamos devastados por haber causado molestias a tantos de ustedes, especialmente a nuestros fanáticos más leales que a menudo viajan grandes distancias para experimentar nuestros espectáculos".

Tyler siempre ha sido sincero acerca de la sobriedad que mantuvo durante un largo periodo de tiempo. Así se refería a ella después de una intervención en los años ochenta: "Me tomó muchos años superar la ira de que me enviaran a rehabilitación mientras se iban de vacaciones. Pero hoy, por ese momento... Estoy agradecido y les debo un agradecimiento por mi sobriedad. Toda la magia que pensabas que funcionaba cuando estabas drogado sale cuando estás sobrio. Te das cuenta de que siempre estuvo ahí y tu miedo desaparece", confesó en una entrevista con el medio Haute Living.

El concierto de Aerosmith estaba programado el próximo 4 de junio en Madrid, pero fue cancelado hace meses cuando la banda suspendió toda la gira a causa de la pandemia.

No es ninguna novedad que Steven Tyler siempre se ha caracterizado por los excesos. De hecho, junto al guitarrista Joe Perry, fueron apodados los 'toxic twins' (gemelos tóxicos) a lo largo de los años 80.

Tyler nunca ha escondido su problema, y de hecho ha hablado sobre él sin paños calientes en numerosas ocasiones. En 2018, confesó en la Fox: "Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaron y no me detuve hasta el punto de lastimar a mis hijos, engañar a mi familia, lastimar a mi banda. Hubo un momento en que no tenía una banda, y por eso no me importaba".