Bad Bunny habla sobre el género en la moda y como se creó su último disco

Bad Bunny posó para la revista estadounidense de moda y entretenimiento GQ, quién ha titulado a su nueva portada, “el nuevo Superhéroe mundial: Bad Bunny”. En la entrevista que le hicieron al artista trataron el tema de la moda, el género, el proceso de creación de su último disco... todo ello rodeado de su círculo más cercano.

Cómo es Bad Bunny

Tímido y honesto, así se define el artista en esta entrevista. Desde pequeño ya apuntaba maneras de músico, sobre todo cuando entró en el coro de la iglesia, por ello nunca fue el deportista, “me gustaba ser el payaso, pero igual era tímido”. A pesar de la fama que empezó a conseguir gracias a Soy Peor, su primer hit mundial, su círculo más cercano explica que “él no ha cambiado nunca”, fueron las palabras de su manager, Noah Assad.

“Es muy introvertido en muchos sentidos. La mayoría de la gente pensaría que es lo contrario, pero es igual de humilde que antes”. Explicaba Noah del comportamiento de Bad Bunny, “es un poco tímido y una persona a quien le gusta dar amor”.

Benito afirma que hace un esfuerzo por ser él mismoy que “por dentro siga intacto”, “algunas cosas cambian. Es imposible que no lo hagan cuando tienes mucho éxito y un montón de dinero del que antes no disponías”.

Un Verano Sin Ti

Su último disco ya ha batido varios récords de reproducciones y es número uno en las playlist de Spotify. Muchas de las canciones que hemos conocido en este nuevo álbum fueron grabadas en República Dominicana, dónde el artista se siente cómodo con las personas de toda la vida, “siempre elijo un lugar concreto y me llevo a mi gente. Nos quedamos allí́, pasamos un buen rato y trabajamos. Alquilo una casa como esta, instalamos el equipo y grabamos allí las canciones”.

Explicó la razón de que no pueda grabar en estudios, así que siempre que puede se escapa y lo evita, “nada más montarme en el coche para ir, se me quitan las ganas. Aquí puedes levantarte, comer algo y ponerte otra vez a ello”.

A Bad Bunny le importan los números

Cuenta cómo es compartir canciones con su público y que las visitas aumenten a cada minuto, “primero medio millón, luego un millón. Es emocionante lanzar una canción y actualizar la página para ver cuantas personas la han escuchado”.

La estrategia de su manager era clara cuando comenzó a trabajar con el cantante: no sacar muchos discos, pero si canciones poco a poco, lo que beneficiaba a las colaboraciones y era una idea muy original para triunfar.

En el momento que otras discográficas se dieron cuenta y entendieron lo que hacían, Bad Bunny ya había alcanzado millones de visualizaciones en las plataformas digitales. Una estrategia muy estudiada que ha otorgado al conejo malo dos Grammys y dos American Music Award, entre otros premios.

Ropa y Género

Bad Bunny sorprendió a todo el público con el look que llevó a la Met Gala, destacando con su vestido de Burberry apropiado a la temática de la noche. A pesar del asombro de la gente, ya conocemos el estilo único que lleva el cantante, siempre con faldas, colores brillantes, uñas pintadas o gafas que no dejan a nadie indiferente.

La elección de estos looks ha hecho que reciba más de una crítica, “la cultura latina es muy machista, por eso creo que lo que he hecho genera más shock”, defendió el puertorriqueño y señaló, además, que “la música urbana es un género donde tienes que ser el más macho, el más malo. La gente piensa que tienes que vestirte o actuar de cierta manera, pero ¿por qué? Si me visto de cierta manera, ¿entonces no puedo cantar así?”.

Dio su clara opinión de lo que son para él los géneros en la ropa, “todos tienen que sentirse cómodos con lo que son y lo que sienten. ¿Qué define lo masculino o lo femenino? No le puedo entregar un género a la ropa. Para mí, un vestido es un vestido. Si me pongo uno, ¿deja de ser un vestido de mujer, o viceversa? Simplemente es un vestido”.