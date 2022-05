Paulina Rubio para un concierto por el acoso de un guardia de seguridad

Paulina Rubio es una de las estrellas mexicanas más queridas de la industria. La cantante lleva toda la vida encima de los escenarios, regalándonos grandes canciones que, con el paso del tiempo, se han convertido en himnos.

Ahora, la estrella se encuentra recorriendo Estados Unidos junto a la artista Alejandra Guzmán, dando una serie de conciertos bajo el nombre de Perrísimas. De hecho, el tour arrancó el pasado mes de abril en Orlandom Florida. Desde entonces, las artistas han pasado por Nueva York, Nashville, San Diego o Las Vegas. ¿La última ciudad por la que ha pasado? Nada más y nada menos que Phoenis, en Arizona. Fue en este concierto donde la cantante fue víctima de un lamentable suceso.

Paulina Rubio se bajó del escenario para cantar con sus fans el tema Nena. Fue en ese momento cuando, en mitad de la canción, la artista paró de actuar. Lo hizo para denunciar un supuesto acoso que había vivido por parte de un guardia de seguridad que trabajaba en el recinto.

La chica dorada denunció que le había faltado el respeto en lugar de protegerla. "Parad la música, parad la música", dijo Paulina Rubio. El público no sabía por qué estaba paranado la cantante en mitad del show. "Señor, usted me tocó. Me tocó y eso está mal porque es seguridad. Qué epna me da. Él me tocó y es guardia", decía Paulina.

En el momento que la estrella pop decía esto, todo el recinto saltaba a abuchear al guardia. El momento no ha tardado en hacerse viral y es que muchos de sus seguidores y seguidoras lo grabaron.

No sabemos su Paulina Rubio ha decidido tomar acciones legales contra el guardia o en qué se ha quedado la cosa.

Una gira muy exitosa

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán están de enhorabuena. Su gira por Estados Unidos está siendo todo un éxito. De hecho, la intérprete de Ni una sola palabra ha querido celebrar lo bien que ha ido este tour en un post de Instagram. Junto a un vídeo donde aparecen los mejores momentos de los conciertos, Paulina ha escrito las siguientes palabras en Instagram:

"Siempre he pensado que debemos dejar que la vida nos sorprenda. Y vaya que así sucedió, estoy sin palabras y sumamente agradecida con todos ustedes mis fans, mi público GRACIAS a ustedes valió la pena cada concierto y cada gota de sudor que deje sobre el escenario. Gracias Ale fue una experiencia que nunca olvidare Eres una mujer CHINGONA. Lo logramos, arriba las mujeres fuertes, las mujeres de garra".