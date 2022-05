Conoce a Freddie Flowers, el artista que une el rock de los 90, el emo-trap de 2010 y el pop de Lana del Rey

Freddie Flowers es uno de esos artistas que no tardan en colarse en la playlist de tus canciones favoritas. Uno de esos que unen varios estilos que a él le han servido de referencia para experimentar en sus propias canciones.

Freddie es un artista asturiano de 23 años que une el rock alternativo de los 90, el emo-trap de 2010 y el pop de Lana del Rey, los Beatles, y más. Una fusión de estilos que sin duda demuestran la gran versatilidad con la que cuenta nuestro protagonista.

Los lanzamientos musicales de Flowers comienzan en 2015 tras estrenar su primer álbum de demos. Se trata de F and The Wants, cuyo sucesor fue Songs For Sam. Ambos proyectos fueron autoproducidos por el propio artista.

Su talento llamó la atención del grupo Mandala, que no dudó en invitarlo como corista, teclista y segundo guitarrista en 2017. Él aceptó y formó parte de este proyecto. Fue desarrollando su talento tanto que acabó convirtiéndose en el cantante principal y cambiaron el nombre del grupo a Tethere. Con la banda también sumó títulos a su carrera discográfica.

En 2018 Freddie decidió embarcarse en su carrera en solitario. Ya no era Freddie, sino F. Fue entonces cuando se adentró en el emo-trap. Dos años más tarde firmó su primer contrato discográfico con Warner Music Spain/Ewan Records.

En todo este tiempo, fueron varios los proyectos musicales que vieron la luz, consiguiendo ganar un público cada vez más fiel y amplio.

Fimusic le ha fichado recientemente, que es un hub español para artistas y emprendedores. Sitúa al artista en el centro de la estrategia, algo que ha hecho que Freddie acepte sin pensarlo dos veces para así poder ampliar sus conocimientos y su experiencia.

Su último lanzamiento es Ya No, una canción al más puro estilo del pop rock que sirve de preludio de su primer EP El Fin Del Mundo. Un EP que se presenta a través de capítulos y cuenta todo lo que puede ocurrir en 24 horas de locuras y amores que acaban. Freddie vuelve a tomar las riendas de este trabajo, siendo uno de sus productores junto a Sebastián Borromeo. Los arreglos son de Fernando Montesinos y la mezcla, de Felipe Guevara.

Pero eso no es todo. Para celebrar esta nueva era, Freddie va a realizar una Flower-Land con cada single estrenado, es decir, una fiesta privada a puerta cerrada en Madrid con otros artistas. Y tú, ¿ya has escuchado a Freddie Flowers?