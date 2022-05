Todas las chirigotas, comparsas y coros que pasan a las semifinales del COAC 2022

La fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) ha terminado ya. Después de ocho intensos días en los que todas las chirigotas, comparsas, cuartetos y coros que participan en el evento más importante del Carnaval de la capital gaditana se hayan subido al escenario del Teatro Falla para demostrar lo que son capaces de hacer, ya conocemos el nombre de 36 grupos afortunados que pasarán a la semifinal de este pintoresco concurso.

En total, el jurado del evento ha decidido que, tras la realización de un primer corte, en la siguiente fase del COAC 2022 se verán las caras los integrantes de seis coros, quince comparsas, doce chirigotas y tres cuartetos. Entre ellas, destaca este año la comparsa "We can do... Carnaval", una agrupación feminista que está causando sensación este año en Cádiz.

Además, también se han colado en las semifinales del COAC 2022 la comparsa "Los renacidos" uno de los grandes símbolos de la resistencia del Carnaval de Cádiz frente a los daños que ha causado la Covid-19 a esta fiesta, y chirigotas como "Aquí huele a verdín" y "Los cuarentenas principales".

Aquí te contamos con todo detalle cuáles son todas las agrupaciones semifinalistas que se enfrentarán sobre el escenario del Falla entre el 27 de mayo y el 1 de junio de este 2022:

Las chirigotas que estarán en las semifinales del COAC 2022

Aquí huele a verdín

Los Paco Alga

La misión, el evangelio según Santander

La Legionaria

Los cuarentenas principales

Los COAC Toys

Entre sábanas selvas y ríos... este año nos vamos al Rocío

Los caraduras de Cai

Gente con chispa

La viña contraataca

A vivir que son dos días

Los del triangulo de las verduras

Las comparsas semifinalistas del COAC 2022

Los Renacidos

Los Originales

¿Me meto o no me meto?

La mafia de la viña

We can do... Carnaval

Los veleros, una comparsa de toda la vida

Los Indomables

La boquita prestá

La brigada

Los conquistadores

Los Sumisos

Los Quinqui

Los viajantes

Después de Cádiz ni hablar

El club de los ignorantes

Los coros que pasan a la semifinal del COAC 2022

Carrera oficial

Químbara

La fábrica de conservas

Los babetas

Tierra y libertad

Pachamama

Los cuartetos que pasan a las semifinales del COAC 2022