Chanel, Ava Max, Shakira y Rauw Alejandro revolucionan la lista esta semana

Chanel es la gran protagonista esta semana en la lista: justo siete días después de su arrolladora actuación en Eurovisión ha logrado el número uno de LOS40 con el tema que interpretó en Turín, SloMo. Pero puestos a destacar otros nombres en el chart, no debemos pasar por alto a Shakira y Rauw Alejandro, que han escalado nueve posiciones con Te felicito, que se queda en el #26. Es la subida más importante de la semana. También merece aplauso Ava Max, que regresa a LOS40 con su último single, Maybe you're the problem (directo al #23). The Kid LAROI y Justin Bieber no sueltan el récord de permanencia: Stay suma ya 39 semanas (pasó dos de ellas en primera posición) y, ojo, siguen trayectoria ascendente y se plantan en el #15. En el vídeo de arriba Tony Aguilar repasa las 40 posiciones vídeo a vídeo.