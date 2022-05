Luz Casal, C. Tangana, La Quinta Estación, Rosa y otros Nº1 inolvidables de mayo

Muchos oyentes de LOS40 han crecido con la emisora y disfrutan recordando cada semana canciones que fueron número uno por estas fechas años atrás. Es lo que hacemos en la sección La Máquina del Tiempo, que en esta ocasión comienza rescatando el tema que llegó al primer puesto el 15 de mayo de 2021: ese día de San Isidro el número uno podía ser para otro que para El Madrileño, C. Tangana, acompañado por Niño de Elche y La Húngara, con Tú me dejaste de querer. Era su tercera semana en el liderato, y sorprendentemente las dos anteriores habían sido ¡en enero! Y es que el exitazo de C. Tangana acaparó gran parte del pasado año.

En 2017 fueron la banda islandesa de rock alternativo Kaleo quienes conquistaron el puesto de honor con Way down we go. Cinco años antes, es decir, hace ahora diez, lo logró Kelly Clarkson con Stronger (What doesn’t kill you). Pertenecía al álbum Stronger y recibió tres nominaciones a los Grammy (mejor canción, mejor grabación y mejor interpretación de rock; aunque finalmente no consiguió ninguno).

La Quinta Estación, un grupo madrileño que empezó su carrera en México, vivió un gran año en 2007 gracias a su tremendo baladón Me muero. Fue dos semanas consecutivas número uno de la lista (esta fue la primera, así que la semana próxima volverán a aparecer por aquí). Y hace veinte años, la primera plaza fue para Rosa y Europe’s living a celebration, el tema con el que nos representó en Eurovisión. Casualmente, justo dos décadas después, otra eurovisiva, Chanel, es quien lidera el chart de LOS40.

Si te decimos que el siguiente en pasar por la sección es Jyoti Mishra, igual te quedas a cuadros; pero si explicamos que su nombre artístico era White Town, seguramente (si viviste la música de los noventa) recordarás su gran éxito Your woman. Fue número uno hace ahora 25 años. Y despedimos La Máquina del Tiempo con la portentosa Luz Casal y Piensa en mí, número uno el 16 de mayo de 1992. Se trata de un bolero universal, compuesto en 1935 por Agustín Lara, y que la divina Luz grabó para la banda sonora de Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar.