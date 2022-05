Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina, muestra su proceso de recuperación tras llegar a pesar 100 kilos

Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina Rodríguez y a quien pudimos conocer gracias al documental de esta en Netflix, se ha convertido con el paso del tiempo y gracias al eco de su queridísima familia, en una influencer más de nuestro país, y como tal, la de Jaca ha empezado a compartir con sus seguidores varias de sus rutinas diarias incluyendo cómo está siendo el proceso de pérdida de peso al que se enfrenta después de haber alcanzado los 100 kilos.

La joven influencer, que acaba de cumplir 30 años rodeada de su familia, encadenó una lesión física con la pandemia y un embarazo, y esto, entre otras cuestiones de alimentación y ejercicio físico, la llevaron a pasar de pesar 65 kilos en el año 2019 a alcanzar los 100 en algún punto de 2021.

Sin embargo, y solo motivada por cuestiones de salud, la mediática hermana de Georgina decidió embarcarse hace unos meses en un proceso de recuperación física a la que ella misma bautizó como "Operación Poderío". Su objetivo principal era pasar desde los 82 kilos en los que se quedó después del embarazo a su ideal de 62 o si se viese cómoda en el momento en el que llegue a estos, a los 65 que pesaba en 2019.

De esta manera, Ivana se ha marcado pequeños objetivos como caminar 10.000 pasos al día, reducir el consumo de grasas y dulces, beber más agua y seguir una rutina de ejercicios que, tal y como puede verse en su perfil de Instagram, está llevando a cabo con mucha tenacidad.

Ayudando a eliminar complejos

Aunque al principio de lanzar su propio reto healthy Ivana informaba a sus seguidores con más asiduidad sobre cómo le iba con el deporte y la alimentación saludable y en las últimas semanas lo ha hecho mucho menos, la verdad es que sí ha sacado unos minutos para compartir algunas de sus rutinas con sus followers y de paso, mostrar que no todas las mujeres recuperan su figura al instante tras la maternidad.

"No puedo ni verme, no me reconozco con mi nuevo cuerpo. Aunque estoy mucho mejor que hace unos meses. Me cuesta subir esto. Pero sé que os ayuda a muchas y os da ánimos ver un poco de realidad", escribió la de Jaca en uno de sus últimos posts junto a un video en la que se la veía haciendo una rutina de ejercicios de cardio.

"Más allá de las influencers que tienen la suerte de recuperarse a la semana de dar a luz, suerte o el trabajo que hay de años en esos cuerpos... Pero bueno, sea como sea, no es lo habitual recuperarse tan rápido. Y aquí os muestro parte de mi proceso. Mi realidad. La de muchas. ¡No estáis solas! Y volveremos a tener nuestro body de nuevo. Tendremos que esforzarnos, pero lo conseguiremos", añadió Ivana a su post para tratar de animar a todas las seguidoras que están pasando por esto al mismo tiempo que ella a que sigan entrenando al mismo tiempo que lo hace ella.