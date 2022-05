María Patiño se pone el vestido icónico de Jennifer Lopez y acaba mostrando un pecho

La Sálvame Fashion Week nos ha dejado grandes momentos. Y no hablamos de la caída de Chelo García Cortés nada más empezar el evento que acabó con ella en el hospital. Tampoco nos referimos, en esta ocasión, a la actuación del representante rumano de la última gala de Eurovisión.

Lo cierto es que ha habido muy buenos momentos. Ver a los colaboradores salir vestidos con un mono negro ajustado. Verles desfilar con los diseños de Agatha Ruiz de la Prada o luciendo algunos de los trajes más icónicos de la moda nos ha dejado enganchados a la televisión.

Ha sido precisamente, en ese desfile de icónicos el que ha recogido otro de los incidentes de la noche. Tranquilos, que no hay que sumar más lesionados. Lo que ha ocurrido es algo más frívolo, aunque no por eso ha dejado de llamar la atención.

Entre esos trajes icónicos estaba el que Jennifer Lopez llevó a los premios Grammy de 2000. Un vestido vaporoso de Versace con un escote de infarto que pasó a los anales de la historia de la moda.

El gran descuido

Pues bien, una recreación de ese vestido es el que se ha puesto María Patiño. Ella, totalmente entregada a su papel de modelo, no se ha dado cuenta de que ese tipo de vestidos son un poco peligrosos.

Iba pisando fuerte y luciendo actitud y tal vez por eso le ha costado darse cuenta de que uno de sus pechos se había escapado del vestido para mostrarse en todo su esplendor. Ha terminado tapándose, pero tarde. En redes ha circulado la imagen a velocidad de vértigo.

“Es la primera vez que enseño el pecho en la tele”, decía una avergonzada Patiño que no hacía más que pedir disculpas. Jorge Javier Vázquez estuvo pinchándola un poco, pero la periodista tampoco ha hecho un drama del suceso.

Eso sí, el presentador no ha dudado en pedir que se repitan las imágenes, pero con la canción que Rigoberta Bandini presentó al Benidorm Fest como sintonía de fondo.

Show must go on, así que María Patiño pasó página y se centró en el siguiente desfile.